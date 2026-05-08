«مطارات أبوظبي» تعزز دورها في دعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، الذراع التجارية للمناطق الحرة التابعة لمطارات أبوظبي، عن توقيعها اتفاقيات استراتيجية مع شركاء رئيسين في منظومة الأعمال بأبوظبي خلال فعالية «اصنع في الإمارات 2026».

وشملت هذه الاتفاقيات مركز أبوظبي للأغذية و«Wio Bank»، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات، في خطوة تعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وتتولى المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي إدارة واحدة من أكبر محافظ الأراضي في المناطق الحرة على مستوى الإمارة، بمساحة إجمالية تقارب 90 مليون متر مربع موزعة عبر ثلاثة مواقع استراتيجية، تشمل مطار زايد الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطار العين الدولي.

وتضم المنطقة أكثر من 500 شركة مسجلة، حيث توفر منظومة متكاملة متعددة القطاعات للأعمال والخدمات اللوجستية، مع إمكانية الوصول لخدمات الشحن الجوي والبري، والممرات الجمركية، فضلاً عن اعتمادها على إطار تنظيمي مرن يتيح ملكية أجنبية بنسبة 100%، والإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات.

تشمل محفظتها مركز الفلاح اللوجستي الاستراتيجي، الممتد على مساحة تناهز 8.3 مليون متر مربع من الأراضي المتميزة بالقرب من مطار زايد الدولي، أحد أسرع المطارات العملاقة نمواً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب «لوجستكس بارك»، المنطقة المتخصصة البالغة مساحتها 800 ألف متر مربع، والتي تستضيف شركتي «فيديكس» و«دي إتش إل».

كما تشمل محفظتها مبنى الشحن الجديد، وهو منشأة متطورة تمتد على مساحة 90 ألف متر مربع. وعند تشغيلها بالكامل بحلول العام المقبل 2027، ستبلغ طاقتها الاستيعابية 1.5 مليون طن من البضائع سنوياً.

وانطلاقاً من دورها المتنامي كمنصة سريعة النمو لدعم القطاعات الصناعية، جاءت مشاركة المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي في فعالية «اصنع في الإمارات 2026» بالتزامن مع الزخم الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، سجلت الإمارة زيادة قياسية بنسبة 36% في التجارة غير النفطية خلال العام الماضي 2025، وذلك بعد نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 6.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، مع تحقيق قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 13.8% في الربع الثالث وحده.

وشهد النصف الأول من العام ارتفاعاً يقارب 50% في تأسيس الشركات الجديدة، ما يعكس تنامي دور أبوظبي في التجارة العالمية والتنمية الصناعية.

وقال أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، إن الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي يشهد نمواً متسارعاً بوتيرة فاقت التوقعات، إلا أنها لم تكن مفاجئة بالنسبة إلينا، ويعتبر هذا الزخم من ثمار القرارات المدروسة على مستوى البنية التحتية والسياسات والاستثمار، وتحتل المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي اليوم موقعاً محورياً ضمن هذه المنظومة، حيث نواصل تطويرها لتعظيم إمكاناتها.

وأضاف نعمل أيضاً على توفير منظومة إستراتيجية متكاملة تربط بين المصنعين ومشغلي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمية، مع واحد من أسرع مراكز السفر والتجارة نمواً في العالم، وشكّلت فعالية «اصنع في الإمارات» منصة مثالية لتسليط الضوء على هذه القدرات الهائلة، وربط الجيل الجديد من الشركات الصناعية والتجارية بالفرص التي نوفرها في أبوظبي.

وشملت أبرز الإعلانات خلال فعالية «اصنع في الإمارات 2026»، اتفاقية مع «Wio Bank» تهدف إلى تعزيز التعاون لتسهيل وتسريع فتح الحسابات المصرفية لشركات المنطقة الحرة، من خلال عمليات تسجيل مشتركة ومزايا تسويقية متبادلة، إلى جانب اعتماد «Wio» كشريك مصرفي مفضل لعملاء المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، ومذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للأغذية لتطوير مركز موحّد لتجميع العمليات اللوجستية والتجارية، بما يسهم في تسهيل حركة المنتجات الغذائية عبر المنطقة وخارجها، وبناء سلاسل إمداد غذائية أكثر ترابطاً وموثوقية وقابلية للتوسع.

وتسهم مشاركة المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي في فعالية «اصنع في الإمارات 2026» في تعزيز حضور وجهاتها أمام المصنعين والمستثمرين الصناعيين وشركات سلاسل الإمداد في أبوظبي والأسواق الإقليمية والعالمية.