اقتصاد

«إعمار» تجدد التزامها بتعزيز منظومة الصناعة الوطنية خلال «اصنع في الإمارات»

8 مايو 2026 17:18


أبوظبي (الاتحاد)
شهدت مشاركة إعمار العقارية في النسخة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات» إقبالاً قوياً على جناحها، حيث تواصلت الشركة مع شبكة واسعة من المصنعين والموردين المحليين والمعنيين في القطاع.
ومن خلال اللقاءات، استكشفت إعمار فرصاً جديدة لتعزيز الشراكات ودمج المواد والخدمات المنتجة محلياً ضمن مشاريعها، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم الابتكار، وبناء اقتصاد يتسم بالمرونة والتنوع.
وقدمت إعمار خلال المعرض تجربة تفاعلية تحت شعار «بناء بالرؤية، وإنجاز بالكفاءات الإماراتية»، سلّطت من خلالها الضوء على دورها كقصة نجاح إماراتية، ومساهمتها في التنمية الوطنية عبر مجمّعاتها السكنية وقطاعات التجزئة والضيافة والسياحة.
كما أبرزت التجربة أثر إعمار في دعم نمو الموردين المحليين، وتمكين الكفاءات الإماراتية.
وضمن فعاليات اليوم الافتتاحي للمعرض، شارك محمد العبار، مؤسس إعمار، في جلسة حوارية رفيعة المستوى حول الشركات العائلية ودورها كركائز للمرونة والاستمرارية، حيث استعرض الدروس المستفادة من الأحداث الاقتصادية السابقة، وأهمية بناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة التحديات.
كما أكد دور الفكر بعيد المدى والانضباط والمرونة في استدامة النمو، مشيراً إلى المؤسسات ذات البنية الراسخة تكون أكثر قدرة على التكيف والانطلاق بقوة في ظل متغيرات السوق.
وتأتي المشاركة امتداداً لتعاون إعمار مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن البرنامج الوطني للقيمة الوطنية المضافة، حيث تعمل الشركة على دمج اعتبارات المحتوى المحلي في استراتيجيتها للمشتريات، وتشجيع اعتماد الموردين، ودعم نمو الشركات العاملة في دولة الإمارات والكفاءات الوطنية.

