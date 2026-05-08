«الطيران المدني» تدرّج «آرتشر ميدنايت» ضمن برنامج شهادة النوع المقيدة



أبوظبي (الاتحاد)

أدرجت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، طائرة «آرتشر ميدنايت» ضمن برنامج شهادة النوع المقيدة «Restricted Type Certificate»، مما يُعزز المسار التنظيمي لبدء خدمة الطائرة في دولة الإمارات.

ويُتيح برنامج شهادة النوع المقيدة لشركة «آرتشر للطيران» مساراً معتمداً لبدء العمليات التجارية المحدودة، كما يضمن تطوير طائرة «ميدنايت» ضمن إطار تنظيمي يدعم جدواها التجارية على المدى الطويل داخل دولة الإمارات.

ويأتي التقدم وفق الشركة، بعد عدة سنوات من التعاون التقني بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «آرتشر للطيران»، بما في ذلك عمليات التدقيق المتعددة في الموقع التي أجراها خبراء الهيئة في مقر الشركة ومرافق الاختبار التابعة لها في الولايات المتحدة، إضافة إلى الرحلات الجوية لطائرة «ميدنايت» في دولة الإمارات.

وحظي الإنجاز بدعم مكتب أبوظبي للاستثمار كجزء من التزامه بجعل أبوظبي رائدة عالمية في قطاع صناعات المركبات الذكية وذاتية القيادة.

وتُعد شركة «آرتشر للطيران» أول شركة مصنعة لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية «eVTOL» تنتقل إلى مسار شهادة النوع المقيدة لدى الهيئة العامة للطيران المدني، مستفيدةً من مسار لصلاحية الطيران يتماشى مع الأطر الدولية للطيران.

وفي إطار هذه المرحلة التنظيمية المتقدمة، تتقدم شركة «آرتشر للطيران» بطلب الحصول على اعتمادَي جهة التصميم المعتمدة وجهة الإنتاج المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني، وهما اعتمادان يُعبّران عن ثقة عالية في منظومتَي الهندسة وإدارة السلامة لدى الشركة.

وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة العامة للطيران المدني تلتزم بدمج تقنيات الطيران المبتكرة في المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل آمن.

ومن خلال البرنامج، أحرزت شركة «آرتشر للطيران» والهيئة العامة للطيران المدني تقدماً عبر ثمانية مسارات عمل أساسية للوصول إلى الجاهزية التجارية، تتضمن اعتماد الطائرة والعمليات والصيانة وتدريب أطقم الطيران وتخطيط المجال الجوي ومهابط الطائرات العمودية الكهربائية والأمن والرقابة.

ومن المقرر أن تدخل طائرة «ميدنايت» الخدمة في أبوظبي بالتعاون مع شركة طيران أبوظبي، الشريك التشغيلي المحلي لشركة «آرتشر للطيران» وإحدى الشركات الرائدة في مجال الطيران في المنطقة.

وقال محمود الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران أبوظبي، إن الإنجاز يعكس ثقة شركة طيران أبوظبي بقطاع الطيران في دولة الإمارات، وجاهزية إمارة أبوظبي لتبني الحلول الابتكارية، كما يُرسّخ التزامنا بدعم طرح أنظمة التنقل الجوي المتقدم بشكل آمن ومسؤول، بما يُتيح فرصاً جديدة للترابط والكفاءة التشغيلية والنمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء الإمارة.

ومن جانبه، قال آدم غولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة «آرتشر للطيران»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد من أكثر الدول ريادةً في مجال الطيران المتقدم على مستوى العالم، وكانت الهيئة العامة للطيران المدني شريكاً داعماً ومتعاوناً طوال هذه المسيرة، ويُمثل نقل طائرة «ميدنايت» إلى برنامج شهادة النوع المقيدة خطوةً مهمة نحو إطلاق التاكسي الجوي الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

