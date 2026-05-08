38.31 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفعت مكاسب الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي إلى 38.31 مليار درهم بواقع 15.5 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و22.8 ملياراً في سوق دبي المالي، وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي 2.859 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي نحو 971.7 مليار درهم.

وأنهت مؤشرات الأسواق الأسبوع في المنطقة الخضراء ليربح مؤشر سوق أبوظبي 50.25 نقطة ويغلق عند مستوى 9839.74 نقطة مرتفعاً بنسبة %0.51، فيما صعد مؤشر سوق دبي خلال الأسبوع بنسبة %2.35 رابحاً 135.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5902.21 نقطة.

ومكنت تعاملات شراء نشطة نفذها المستثمرون الإماراتيون، من أداء الأسواق المحلية في الأسبوع الماضي حيث كان تأثير المستثمرين المحليين على التداولات أكثر وضوحاً بالمقارنة بالمستثمرين الأجانب ولتكون محصلة تعاملات الإماراتيين (شراء) بقيمة 529.12 مليون درهم منها 262.55 مليون صافي شراء في سوق أبوظبي و266.57 مليون درهم في دبي. كما شهدت التداولات نشاطاً نسبياً حيث جاءت بقيمة إجمالية 12.46 مليار درهم بعد تداول أكثر من 4 مليارات سهم في كلا السوقين.

أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (بيع) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 261.38 مليون درهم، بعد استحواذهم على 41.8% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 27.4% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 3.361 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 3.623 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 26.44 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 27.6 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي، حيث بلغت حصتهم 49.5% من قيمة التداولات و58.9% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.265 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة تتجاوز 4 مليارات درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 262.55 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات 29.59 مليون درهم كمحصلة (شراء). وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيع) بقيمة 29.59 مليون درهم وشهد السوق إبرام 180 ألفاً و471 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.54 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 8.347 مليار درهم.

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ نحو 266.57 مليون درهم، كمحصلة شراء، وبلغت محصلة تعاملات الإماراتيين 266.57 مليون درهم (شراء). وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 121.77 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 121.77 مليون درهم كمحصلة (بيع).