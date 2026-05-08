السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي»: 65.4 ألف مستفيد من حزمة الدعم الاستباقية

مقر مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي (الاتحاد)
9 مايو 2026 01:18

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات: أهمية حماية حرية الملاحة والممرات المائية الدولية
إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات

كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي قيمة القروض المستفيدة من تأجيلات الأقساط ضمن حزمة الدعم الاستباقية الشاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية بلغ 6.2 مليار درهم، متضمنة تأجيل القروض وتخفيض الفوائد والإعفاء من الرسوم. 
وأكدت البيانات أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 65379 مستفيداً بواقع 60559 فرداً، و4335 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى 485 شركة كبرى، مشيرة إلى أن القطاعات المستفيدة ذات الأولوية شملت 173 شركة في قطاع الضيافة، و361 شركة في النقل، و134 شركة في قطاع الترفيه.
وأظهرت البيانات أن الفترة الزمنية للاستفادة من حزمة الدعم الاستباقية بدأت في مارس الماضي، مع إمكانية تواصل المنشآت المتأثرة مع البنوك للحصول على التسهيلات المتاحة، محددة آليات الدعم المتاحة للمنشآت المتأثرة حيث تشمل تأجيل أقساط السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر من دون تسجيل تعثر، تعليق احتساب الفوائد والرسوم على التسهيلات المتأثرة، إلى جانب استمرار تمويل الائتمان للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. 
وأشارت إلى أن معايير الأهلية للاستفادة من الدعم تتضمن استفادة المنشآت المتضررة من الاضطرابات الاقتصادية من تأجيلات سداد الأقساط، وقطاعات الضيافة والنقل والقطاعات الأخرى المتأثرة تكون ذات أولوية، إضافة إلى الكيانات المؤهلة وهي الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد، منوهه بأنه لا يشترط حد أدنى لحجم القرض للاستفادة من حزمة الدعم.
وفيما يخص أداء القطاع المصرفي أكدت بيانات المصرف المركزي، استمرار نمو القطاع المصرفي خلال الفترة من بداية مارس 2026 وحتى 1 مايو الماضي، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 2.1%، والقروض 3.2%، والودائع 1.9%، فيما بلغت نسبة غطاء القاعدة النقدية 115.3%.
يذكر أن مجلس إدارة المصرف المركزي قد اعتمد حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية مدعومة بأصول المصرف المركزي التي تعادل 1 تريليون درهم.
وأكد المجلس متانة النظام المالي في دولة الإمارات الذي أظهر درجة عالية على الصمود في ظل الظروف الاستثنائية التي تؤثر على الأسواق العالمية والإقليمية، من دون أي تأثير جوهري على سلامة القطاع المصرفي وأنظمة الدفع.
وأشار إلى أن حزمة الدعم تتضمن خمسة محاور رئيسة تتيح للبنوك الوصول إلى السيولة النقدية، ويوفر لها مرونة إضافية لاستخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال، بما يسهم في دعم اقتصاد دولة الإمارات، مبيناً أن إجمالي حجم السيولة المحتفظ بها لدى البنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى صافي أصولها المؤهلة ضمن العمليات التقليدية للمصرف المركزي، بلغ ما يقرب 920 مليار درهم، منها أرصدة احتياطيات البنوك، والتي تتجاوز 400 مليار درهم.

مصرف الإمارات المركزي
الإمارات
القطاع المصرفي
القطاع المصرفي الإماراتي
القطاع المصرفي في الإمارات
المصرف المركزي
آخر الأخبار
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مواجهة مسلحة بين الجيش الأميركي وإيران في مضيق هرمز
9 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران انتهاك للقوانين الدولية والمواثيق الأممية
9 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرئيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: متمسكون بوقف إطلاق النار للانطلاق بمفاوضات مع إسرائيل
9 مايو 2026
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
بكين تعلن وقوع هجوم على ناقلة نفط صينية في مضيق هرمز
9 مايو 2026
فلسطينيون يحتشدون للحصول على طعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة تعاني انهياراً شاملاً في مقومات الحياة الأساسية
9 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©