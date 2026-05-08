مكتوم بن محمد يلتقي المدير التنفيذي لشركة «كارتييه» العالمية

دبي (الاتحاد)

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس لويس فيرلا، المدير التنفيذي لشركة «كارتييه»، إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في قطاع صناعة المجوهرات والساعات الفاخرة.

تم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في ضوء النمو المتواصل الذي يشهده قطاع المنتجات الفاخرة وتجارة التجزئة في دولة الإمارات، وما توفره الدولة من بيئة جاذبة تدعم توسع العلامات العالمية وتعزز حضورها، انطلاقاً من نهجها القائم على الشراكة مع القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي.

كما تم التطرّق إلى المكانة المتنامية لدبي كوجهة عالمية رائدة لقطاع التجزئة الفاخرة، مدعومة ببنية تحتية متطورة، ومنظومة متكاملة من المرافق التجارية والسياحية، إلى جانب سياسات مرنة وأطر تنظيمية تدعم نمو الأعمال، وتسهم في استقطاب كبرى العلامات العالمية وتوسيع نطاق أنشطتها في المنطقة.

وتناول اللقاء دور الابتكار والتصميم في تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، إلى جانب أهمية مواكبة التحولات في سلوك المستهلكين، وتطوير تجارب تسوق متكاملة تلبي تطلعات الأسواق العالمية، وتدعم استدامة نمو القطاع على المدى الطويل.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي.