اقتصاد

«اصنع في الإمارات 2026» رسالة عالمية وحصاد استثنائي

«اصنع في الإمارات 2026» رسالة عالمية وحصاد استثنائي
10 مايو 2026 01:55

إعداد: يوسف العربي

جسدت منصة «اصنع في الإمارات 2026» التي اختتمت فعالياتها في أبوظبي الخميس الماضي الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في ترسيخ قطاع صناعي متين ومستدام، وبعثت الدورة الخامسة من الحدث برسالة قوية وواضحة للعالم لتأكيد مرونة القطاع الصناعي في الدولة. جمعت المنصة التي استضافتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة «أدنوك»، وشركة العماد القابضة، ونظمتها مجموعة «أدنيك» أكثر من 1245 شركة عارضة ضمن 12 قطاعاً صناعياً واستقطبت 148 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.
 وشهدت الفعالية طرح فرص مشتريات جديدة تستهدف توطين صناعة نحو 5000 منتج والإعلان عن 48 مليار درهم استثمارات جديدة في القطاع الصناعي بالدولة، كما تم إبرام 200 صفقة ومذكرة تفاهم شملت المشتريات، والاستثمارات، والمحتوى الوطني، وبرامج التمكين، والحلول التمويلية، والمشاريع التكنولوجية. 

