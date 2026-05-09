«برنامج التوازن الاقتصادي» محرك التمكين الصناعي في الإمارات

رسخ برنامج التوازن الاقتصادي «الأوفست»، منذ انطلاقه عام 1992، مكانته كإحدى أبرز أدوات التمكين الصناعي في دولة الإمارات، حيث تجاوز دوره الإطار التنظيمي لعقود الدفاع ليصبح ركيزة استراتيجية تسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد الصناعي الوطني، وتعزيز وتنويع مصادر الدخل، وبناء قاعدة إنتاجية مبتكرة ترتكز على نقل المعرفة، وتوطين التقنيات.

وبرؤية تنسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، نجح البرنامج في تحويل عقود الدفاع إلى مشاريع استراتيجية تعزز المحتوى المحلي، وترتقي بالقدرات التصنيعية الوطنية وتحفيز الابتكار الوطني. وقد مكن البرنامج، الذي يشرف عليه مجلس التوازن، من تنفيذ أكثر من 130 مشروعاً استراتيجياً، وأسهم في تأسيس كيانات استثمارية ذات قيمة مضافة، لا تزال مساهماتها قائمة في دعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة حتى اليوم.

ووسع البرنامج نطاق شراكاته مع كبريات الشركات العالمية، والتي أصبح لديها مقار في دولة الإمارات، العاملة في مجالات الدفاع والأمن والطيران والفضاء، والتقنيات الحديثة، وغيرها من المجالات الحيوية، ويسهم هذا التوطين الاستراتيجي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وتطوير الكفاءات المواطنة، وخلق منظومة متكاملة من الشراكات الصناعية الدولية، تُسهم في نقل التكنولوجيا، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوفير فرص عمل نوعية في مجالات متقدمة تقنياً، بما يرّسخ مكانة الدولة في الصناعات العالمية المتقدمة.

«وجهتك الإمارات»

جاءت مبادرة «وجهتك الإمارات»، التي تم إطلاقها خلال «اصنع في الإمارات» 2023، بالشراكة بين مجلس التوازن، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة «تاليس» العالمية، كترجمة عملية لتوجهات برنامج التوازن الاقتصادي، حيث أسهمت المبادرة في تطوير أكثر من 20 شركة وطنية تعمل في أكثر من 30 تقنية صناعية متقدمة، تشمل تجميعات اللوحات الإلكترونية، الكابلات المجهزة، الأنظمة الكهروميكانيكية، والقطع الميكانيكية الدقيقة. كما تم تخصيص حزم أعمال بقيمة 600 مليون درهم.

ويبرز مشروع رادار مراقبة السواحل، من بين المشاريع الرائدة للبرنامج، الذي يُعد أول نظام رادار يتم تطويره وتصنيعه وتصديره بالكامل من دولة الإمارات، ونُفذ المشروع بالكامل من قبل شركة «ساب الإمارات»، باعتبارها إحدى الشركات العالمية التي لديها مقر في الدولة، وبمشاركة كوادر وطنية من المهندسين، ما يجعله نقلة نوعية في توطين الصناعات الدفاعية المتقدمة، وقد صمم الرادار خصيصاً لرصد الأهداف البحرية الصغيرة والمعقدة في بيئات تشغيلية صعبة، بدقة عالية واستجابة تكتيكية فائقة، بما يعزز السيادة التكنولوجية لدولة الإمارات.

وأسهم البرنامج في تأسيس منشأة لإنتاج أنظمة التحكم الآلي بالأسلحة «R150» داخل الدولة، وذلك بالشراكة بين الشركة الإماراتية «شيلدرز للصناعات المتقدمة» و«إلكترو أوبتك» الأسترالية، في خطوة تؤكد قدرة الإمارات على تلبية متطلبات الأسواق الدفاعية العالمية.

مركز التميز للرادارات

تم تأسيس مركز التميز للرادارات في أبوظبي كجزء من استراتيجية تعاونية بين مجلس التوازن و«تاليس الإمارات للتقنيات»، ليكون منصة تطوير وصيانة متقدمة لرادارات الجيل الجديد، ويتوقع أن تسهم المبادرة باستثمارات تصل إلى 2.6 مليار درهم خلال عشر سنوات لدعم المشروع، بدءاً من مرحلة التأسيس عامي 2025 - 2026، وصولاً إلى مرحلة الأداء حتى عام 2035.

ونشهد اليوم كيف تترجم الرؤية إلى واقع، وكيف يتحول التمكين إلى صناعة، والممكنات إلى إنجازات تتجسد فيها السيادة من خلال المنتج الوطني، ويبني المستقبل بسواعد وطنية مدعومة بشراكات استراتيجية، والمبادرات إلى نتائج ترفع راية الدولة في محافل الصناعة العالمية.

إن ما يتحقق اليوم من نتائج، إنما يعكس سنوات من التخطيط الاستراتيجي، والعمل المؤسسي المتكامل، والرؤية الاستشرافية التي تؤمن بأن القوة الصناعية هي امتداد مباشر للقوة الوطنية الشاملة.