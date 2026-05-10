اقتصاد
شركات طيران في كوريا تقلّص رحلاتها مع ارتفاع أسعار النفط

10 مايو 2026 20:11


ألغت شركات الطيران منخفض التكلفة في كوريا الشقيقة 900 رحلة طيران ذهاب وعودة، وأقرت إجازات غير مدفوعة الأجر وإجراءات طوارئ أخرى، مع تسبّب الصراع المستمر في الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار الوقود، حسب مسؤولين في قطاع الطيران.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية، أن تقليص الرحلات جاء مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات في أعقاب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وبحسب المسؤولين فإن من المتوقع أن يزداد عدد الرحلات الملغاة بشكل أكبر، نظراً لأن بعض شركات الطيران لم تضع بعد اللمسات الأخيرة على جداول رحلاتها لشهر يونيو المقبل.
وقرّرت شركة ججو للطيران، أكبر شركة طيران اقتصادي في كوريا، إلغاء 187 رحلة دولية ذهاب وعودة، وهو ما يعادل 4% من إجمالي عملياتها، على المسارات المنطلقة من إنتشون غرب سيؤول إلى بانكوك وسنغافورة ومدينتي دا نانج وفو كوك الفيتناميتين خلال شهري مايو ويونيو، كما علّقت منذ أواخر أبريل مسارها المتجه إلى فينتيان لمدة شهرين.
وألغت شركة جين للطيران 176 رحلة ذهاب وعودة إلى وجهات تشمل جوام وفو كوك حتى نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع إجراء تخفيضات إضافية بمجرد الانتهاء من جدول شهر يونيو.
ومن بين شركات الطيران كاملة الخدمات، ألغت شركة آسيانا للطيران 27 رحلة ذهاب وعودة على ستة مسارات، بما في ذلك بنوم بنه وإسطنبول حتى يوليو، في أعقاب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.
ولم تقم شركة كوريا للطيران، وهي أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية، بتعديل عمليات رحلاتها بعد، لكنها ذكرت أنها تراقب الوضع عن كثب بموجب نظام إدارة الطوارئ.
وارتفعت أسعار وقود الطائرات بمقدار 2.5 مرة منذ اندلاع الحرب، وبلغ متوسط سعر وقود الطائرات في سنغافورة، والذي يستخدم كمعيار لرسوم الوقود الإضافية، 214.71 دولار للبرميل في الفترة من 16 مارس إلى 15 أبريل، بزيادة قدرها 150% عن الشهرين السابقين.
وتعتبر شركات الطيران الاقتصادي معرّضة للخطر بشكل خاص بسبب أوضاعها المالية الأضعف، مقارنة بشركات الطيران الكبرى.

 

المصدر: د ب أ
