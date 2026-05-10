الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أوبن أيه آي» تضيف خاصية ذكاء اصطناعي صوتي جديدة لواجهة البرمجة

«أوبن أيه آي» تضيف خاصية ذكاء اصطناعي صوتي جديدة لواجهة البرمجة
10 مايو 2026 20:12


أعلنت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأميركية «أوبن أيه آي» إضافة عدد من خصائص الذكاء الاصطناعي الصوتي إلى واجهة برمجة التطبيقات (أيه بي آي) الخاصة بها لمساعدة المطورين على إنشاء تطبيقات قادرة على التحدث مع المستخدمين، وكتابة النصوص، وترجمة المحادثات.

أخبار ذات صلة
أميركا والصين تعقدان محادثات تجارية قبيل قمة ترامب وشي
تأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بسلطنة عُمان

وأشارت الشركة إلى أن خاصية «جي بي تي - ريال تايم 2» مصممة لإنشاء محاكاة صوتية واقعية قادرة على التفاعل مع المستخدمين، إلا أنها، طوّرت، على عكس الجيل السابق «جي بي تي- ريال تايم 1.5»، باستخدام تقنية «جي بي تي 5» التي تقول «أوبن أيه آي» إنها مصصمة للتعامل مع طلبات المستخدمين الأشد تعقيداً.
كما تطلق الشركة أيضاً خاصية «جي بي تي ريال تايم ترانسليت» المصممة، كما يظهر من اسمها، لتقديم خدمات ترجمة فورية لمحادثات المستخدم، حيث تشمل أكثر من 70 لغة إدخال، أي اللغات التي تفهمها الخاصية، و13 لغة إخراج أي اللغات التي تتم الترجمة إليها.
كما أطلقت الشركة خاصية جديدة لتحويل الأصوات إلى نصوص باسم «جي بي تي ريال تايم ويسبر» والتي تتيح للمستخدم تحويل الحديث إلى نص فوراً، أثناء التفاعل بين المستخدم والتطبيق.
وقالت «أوبن أيه آي» إن هذه الخصائص تنقل الحديث المسموع المباشر من مجرد اتصال ورد بسيط إلى واجهة صوتية تستطيع فعلياً القيام بالاستماع والتفكير والترجمة وتحويل الحديث إلى نص وجعل العملية محادثة غير محدودة.

 

المصدر: د ب أ
آخر الأخبار
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
اليوم 17:35
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت
الأخبار العالمية
أميركا والصين تعقدان محادثات تجارية قبيل قمة ترامب وشي
اليوم 20:33
تأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بسلطنة عُمان
اقتصاد
تأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بسلطنة عُمان
اليوم 20:29
شركة الطاقة النمساوية «OMV» تستثمر 65 مليون يورو في بناء مركز ابتكار حديث
اقتصاد
شركة الطاقة النمساوية «OMV» تستثمر 65 مليون يورو في بناء مركز ابتكار حديث
اليوم 20:27
«مجلس شباب غرفة الشارقة» يناقش دور الكفاءات الوطنية في قيادة مستقبل الصناعة
اقتصاد
«مجلس شباب غرفة الشارقة» يناقش دور الكفاءات الوطنية في قيادة مستقبل الصناعة
اليوم 20:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©