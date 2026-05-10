10618 عضوية في «غرفة عجمان» خلال الربع الأول

عجمان (الاتحاد)

بلغت عضوية غرفة عجمان خلال الربع الأول من العام الجاري، 10618 عضوية، منها 1626 عضوية جديدة و8992 عضوية مجدّدة، ما يؤكد حيوية بيئة الأعمال في الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات في القطاعات المختلفة، ويجسّد ثقة مجتمع الأعمال في خدمات الغرفة ودورها الحيوي في دعم القطاع الخاص.

وبلغت نسبة نمو عضوية الغرفة 2% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، في حين تصدّرت العضوية المهنية بواقع 5235 عضوية، تلتها العضوية التجارية بـ 4903 عضوية.

وأكدت غرفة عجمان حرصها على تقديم خدمات ومبادرات مبتكرة تعزز نمو عضويتها، وتدعم سهولة ممارسة الأعمال، وذلك بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030، ويتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تنمية واستدامة القطاع الخاص، وتعزيز جذب الاستثمارات المباشرة.