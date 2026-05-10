اقتصاد

شركة الطاقة النمساوية «OMV» تستثمر 65 مليون يورو في بناء مركز ابتكار حديث

10 مايو 2026 20:27


 أعلنت شركة الطاقة النمساوية، «OMV»، استثمار 65 مليون يورو، في إنشاء مركز ابتكار لتطوير التقنيات الحديثة والتطبيق الصناعي، في مجالات التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين الأخضر واستخدامات ثاني أكسيد الكربون، ودفع عجلة التقدم في التقنيات الحديثة.

وأوضحت الشركة، المملوكة جزئياً لدولة النمسا، أن المركز يضم مختبرات حديثة ووحدات ومحطة تجريبية تتسع لاختبار أكثر من 15 نظاماً، على مساحة نحو 8120 متراً مربعاً، وكشفت عن موعد بدء تشغيل المركز في النصف الأول من عام 2027.
وقال ألفريد شتيرن، الرئيس التنفيذي لشركة «OMV»: «يمثل المركز الجديد ركيزة أساسية للابتكار الناجح»، منوهاً بدور البنية التحتية الحديثة في خلق فرص تطوير التقنيات المتطورة، بدءاً من المختبرات مروراً بالمصانع التجريبية، وصولاً إلى مرحلة الإنتاج الصناعي والدمج في مرافق الإنتاج.
وقالت الشركة إن مركز الابتكار الجديد سيتم تشييده كحرم جامعي متطور يضم مختبرات ومركزاً تقنياً، ومكاتب وقاعات للفعاليات، بهدف لعب دور محوري في تطوير مصادر الطاقة الحديثة والابتكارات والتقنيات المستدامة.

 

المصدر: وام
