انخفاض أسعار الذهب وتذبذب المعادن النفيسة الأخرى

انخفضت أسعار ⁠الذهب اليوم، متأثرة بعدم إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والمخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وهبط سعر ​الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4684.32 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.8 بالمئة إلى 4692.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى ​80.88 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى ⁠2042.71 دولار. ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1484.99 دولار.