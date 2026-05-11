6.4 مليار درهم أرباح إعمار العقارية للربع الأول من 2026 بنمو 38%





(الاتحاد) أعلنت إعمار العقارية، تسجيل بداية قوية لعام 2026، مدفوعةً بالطلب المستمر عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، محققةً نمواً في صافي أرباح الربع الأول من العام بنسبة 38.3% ليصل إلى 6.412 مليارات درهم، مقارنة مع 4.635 مليارات درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إن نتائج الربع الأول من 2026 تعكس جودة هيكل أرباحها، في ضوء نمو متوازن في قطاع التطوير العقاري والأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 23%، فيما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بوتيرة أسرع بلغت 34%، ما يعكس كفاءة الرافعة التشغيلية، وجودة المحفظة، والانضباط المستمر في التكاليف.

ووفقاً للبيان، ارتكز الأداء خلال هذا الربع على متانة أداء قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات، واستقرار نسب الإشغال في مراكز التسوق والأصول التجارية، إضافةً إلى استمرار مساهمة العمليات الدولية. نمو المبيعات بلغت المبيعات العقارية نحو 22.4 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 16% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بالطلب المستمر على مجمّعات إعمار الحالية وإطلاق مشاريع جديدة في دولة الإمارات. وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز نحو 163.4 مليار درهم حتى 31 مارس 2026، بزيادة سنوية قدرها 29%، في حين بلغت الإيرادات الإجمالية للفترة 12.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، مدعومةً بمساهمات العمليات المحلية والدولية.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 7.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 34% على أساس سنوي، مدعومةً بالكفاءة التشغيلية واستقرار الهوامش عبر جميع قطاعات الأعمال. كما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 7.2 مليار درهم، بنمو نسبته 33% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وأعلنت إعمار مؤخراً توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 100% من رأس المال، بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليار درهم، وذلك للعام الثاني على التوالي.

محمد العبار

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: «تجسّد النتائج التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026 متانة اقتصاد دولة الإمارات، الذي يواصل توفير بيئة مستقرة رغم التقلبات الإقليمية الأوسع. وقد أكدت التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة أهمية العمل في أسواق ترتكز على الأمن، واستمرارية المؤسسات، والرؤية بعيدة المدى. ويأتي استقرار دولة الإمارات نتيجة عقود من القيادة الرشيدة، والاستثمار المستدام في بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة تنظيمية واضحة تدعم الأعمال. وتتيح لنا الثقة المستمرة لعملائنا ومستثمرينا الحفاظ على هذا الزخم، فيما نواصل التركيز على تسليم مشاريع عالية الجودة، والانضباط التشغيلي، وتحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال نموذج أعمال متنوع ومرن». وبحسب البيان، تمتلك إعمار رصيداً كبيراً ومتنوعاً من الأراضي متكاملة التخطيط، التي تمتد على مساحة تقارب 600 مليون قدم مربعة من الفرص التطويرية متعددة الاستخدامات، منها نحو 317 مليون قدم مربعة داخل دولة الإمارات.ويشكّل هذا الرصيد ركيزة استراتيجية لدعم التوسع المستقبلي للمجموعة وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

تطوير الأصول العقارية

حافظت أعمال تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات، بقيادة إعمار للتطوير، على زخمها القوي خلال الربع الأول من العام، مدفوعةً باستقرار الطلب، وإطلاق مشاريع جديدة، واستمرار تنفيذ المشاريع، وتنوّع محفظة المجمعات المتكاملة. وبلغت المبيعات العقارية 20.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 22% على أساس سنوي، حيث سجّلت إعمار للتطوير إيرادات بقيمة 6.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 36%، فيما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 4.0 مليار درهم، بارتفاع نسبته 46% وباحتساب مشاريع التطوير الأخرى داخل الدولة، بما في ذلك خور دبي، بلغت إيرادات التطوير العقاري في دولة الإمارات 8.9 مليار درهم، وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من مشاريع التطوير في دولة الإمارات 143.3 مليار درهم حتى 31 مارس 2026.

وخلال الربع نفسه، أطلقت المجموعة 10 مشاريع جديدة ضمن مجمّعاتها الرئيسية، من بينها «ذا هايتس كانتري كلوب آند ولنس»، وهو مشروع متكامل مستوحى من الطبيعة ويركّز على الصحة والرفاهية، ونمط الحياة المستدام، والتجارب المتكاملة، ما يعزّز تنوّع محفظة إعمار ومكانتها في السوق.

أعمال التطوير الدولية

واصلت مشاريع التطوير الدولية الإسهام في تنويع أعمال المجموعة ودعم نموها، في ضوء أداء قوي تقدمته السوق المصرية. بلغت المبيعات العقارية 2.3 مليار درهم، وبلغت الإيرادات من العمليات الدولية 0.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوي، وشكّلت العمليات الدولية نحو 5.3% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026.

التسوق والتجزئة

شهدت محفظة إعمار في قطاعات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري نمواً مستقراً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومةً بارتفاع نسب الإشغال، وجودة الأصول، وتحسّن أداء الإيجارات عند التجديد. بلغت الإيرادات 1.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15% على أساس سنوي، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 1.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16%، وبلغ متوسط الإشغال 98% عبر المحفظة حتى 31 مارس 2026، واستفادت المحفظة من قوة الوجهات الرئيسية التابعة لإعمار وتنوّع عروضها وتجاربها المقدمة للزوار.

الضيافة

حققت محفظة الضيافة والتسلية والترفيه أداءً مستقراً خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً باستمرار الطلب، رغم تأثر الأداء خلال شهر مارس بالأوضاع الإقليمية. بلغت الإيرادات مليار درهم، بما يتماشى إلى حدّ كبير مع الربع الأول من عام 2025، وبلغ متوسط إشغال فنادق إعمار في دولة الإمارات 69% خلال الربع الأول من عام 2026.