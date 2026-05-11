اقتصاد

غرف دبي تبحث فرص التعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية

11 مايو 2026 14:16


دبي (الاتحاد) عقدت غرف دبي اجتماعاً مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - تشجيانغ، لبحث فرص تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين.

وناقش الطرفان بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وتشين جينزهونغ، رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - تشجيانغ، سبل الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الحيوية، التي توفر فرصاً واعدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين وأبرزها الاقتصاد الرقمي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نلتزم بتعزيز جسور التعاون مع مختلف المقاطعات الصينية، بما فيها مقاطعة تشجيانغ، من خلال دعم قنوات التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتسهيل تدفق الاستثمارات، بما يسهم في خلق فرص جديدة للشراكات الاستراتيجية، ويدعم نمو التجارة البينية، ويعزز تنافسية الشركات في كلا السوقين».

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، التي تنظمها الغرف مع مختلف الجهات الصينية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي بين الجانبين، ويعتبر إقليم تشجيانغ رابع أكبر اقتصاد في الصين. وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتمكين الشركات وتعزيز نموها في الإمارة، وتدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لدبي كمركز عالمي رائد للأعمال.

