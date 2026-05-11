369.3 مليون درهم أرباح «سالك» في الربع الأول



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تحقيق إيرادات بلغت 728.9 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، بانخفاض 3.0% على أساس سنوي، مقارنة بـ751.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، فيما استقر صافي الربح عند 369.3 مليون درهم، مقارنة بـ370.6 مليون درهم، بتراجع طفيف نسبته 0.4%، وبهامش صافي ربح بلغ 50.7%.

وسجلت الشركة أرباحاً قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 507.2 مليون درهم، بانخفاض 2.4% مقارنة بـ519.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، فيما ارتفع هامش هذه الأرباح إلى 69.6%، بزيادة 143 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، و44 نقطة أساس على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أن تراجع الإيرادات يعود أساساً إلى انخفاض إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية نتيجة تراجع حركة المرور خلال الفترة، بسبب الحدث الاستثنائي الذي أثر على أداء شهر مارس، مع تعويض جزئي من نمو رسوم تفعيل بطاقات «سالك» ومصادر الإيرادات الإضافية.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات «سالك» 197.2 مليون رحلة خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض 6.4% مقارنة بـ210.8 مليون رحلة خلال الربع الأول من عام 2025، وبتراجع 12.1% مقارنة بـ224.3 مليون رحلة خلال الربع الرابع من عام 2025، فيما بلغ إجمالي الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 145.7 مليون رحلة، بانخفاض 7.7% سنوياً و13.6% ربعياً.

وسجلت رحلات أوقات الذروة، الخاضعة لتعرفة 6 دراهم، نحو 53.7 مليون رحلة، بنمو 36.6% على أساس سنوي، فيما بلغت الرحلات خارج أوقات الذروة، الخاضعة لتعرفة 4 دراهم، 75.9 مليون رحلة، بتراجع 29.4%، وبلغت رحلات فترة ما بعد منتصف الليل، المعفاة من الرسوم، 16.2 مليون رحلة، بنمو 44.6%.

وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.8 مليون حساب، وذلك بعد مرور 14 شهراً على تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في 31 يناير 2025.

وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»، إن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس قدرة «سالك» على تحقيق أداء متماسك في بيئة تشغيلية اتسمت بالتحديات، وهو ما يؤكد متانة ومرونة نموذج أعمال الشركة القائم على إيرادات متكررة وبنية تحتية مرورية حيوية في إمارة دبي، إلى جانب التزامها المستمر بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

وقال إن «سالك» سجلت أداءً مالياً قوياً على الرغم من التحديات التشغيلية والاقتصادية، إذ بلغ صافي الأرباح 369.3 مليون درهم، مع تحقيق هامش صافي أرباح بنسبة 50.7%، مدفوعاً بكفاءة إدارة التكاليف ومرونة نموذج الأعمال، مشيراً إلى استمرار الشركة في تنمية مصادر الإيرادات الإضافية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوظيف التقنيات المتقدمة.

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إن الشركة سجلت أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، إذ بلغت إيراداتها 728.9 مليون درهم، ووصل إجمالي عدد الرحلات إلى 197.2 مليون رحلة، وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.5% إلى 2.8 مليون حساب، مع تسجيل هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 69.6%.

وبلغت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية 625.5 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ665.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض 6.0%، فيما بلغت إيرادات المخالفات 69.1 مليون درهم، بارتفاع 1.0%، وساهمت بنسبة 9.5% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بنسبة 9.1% في السنة المالية 2025.

وارتفعت إيرادات تفعيل بطاقات «سالك» بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 12.2 مليون درهم، مدعومة بنمو عدد السيارات المسجلة بنسبة 8.4%، وأسهمت رسوم تفعيل البطاقات بنسبة 1.7% من إجمالي الإيرادات.

وانخفض صافي الدين إلى 4.226 مليار درهم في نهاية مارس 2026، مقارنة بـ4.799 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2025، بتراجع 11.9%، فيما بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال آخر 12 شهراً 1.98 ضعف، مقارنة ب 2.24 ضعف في نهاية الربع الرابع من 2025، وأقل من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

وعلى مستوى الموارد البشرية، ارتفع عدد موظفي «سالك» بدوام كامل بنسبة 11.1% على أساس سنوي ليصل إلى 60 موظفاً، وبلغ عدد الجنسيات ضمن القوى العاملة 14 جنسية مقارنة بـ12 جنسية قبل عام، فيما ارتفعت نسبة التوطين إلى 35% مقارنة بـ29.6%، وبلغت نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة 23.3% مقارنة بـ20.4% قبل عام.