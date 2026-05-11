شراكة بين «سبيس 42» و«سكايلو» لإطلاق خدمة اتصال مباشر عبر «الثريا-4»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سبيس 42» عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «سكايلو تكنولوجيز»، المزوّد العالمي لخدمات شبكات الاتصالات غير الأرضية «NTN»، بهدف توفير خدمة الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية، وذلك عبر قمرها الاصطناعي في المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض «الثريا-4».

وقد طبقت الشركتان ذلك عملياً من خلال إجراء مكالمة صوتية فورية ثنائية الاتجاه عبر القمر الاصطناعي «الثريا-4»، من دون الحاجة إلى شريحة اتصال «SIM» معدّلة أو إجراء أي تغييرات على البنية الأساسية الحالية لشبكات المشغّلين.

كما اكتمل التكامل التقني بين منصة شبكات الاتصالات غير الأرضية المتوافقة مع معايير برنامج شراكة الجيل الثالث «3GPP» التابعة لشركة «سكايلو» والقمر الاصطناعي «الثريا-4»، بما يؤكد جاهزية الخدمة للإطلاق التجاري.

وتتيح هذه الشراكة الإستراتيجية لشركات الاتصالات امتداداً متكاملاً لبنية شبكاتها القائمة، بدلاً من أن تكون طبقة إضافية منفصلة أو حلاً تجريبياً، إذ يتم التحقق من هوية الأجهزة عبر شريحة الاتصال نفسها وإطار إدارة الهوية ذاته، بما يحافظ على علاقة المشغّل بالمستخدمين، مع توسيع نطاق التغطية ليشمل المناطق الريفية والبحرية والنائية.

أما بالنسبة إلى المستخدمين، فيعني ذلك البقاء على اتصال حتى في المناطق التي كانت خارج نطاق التغطية سابقاً.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في «سبيس 42»، إن هذه الشراكة تمثّل خطوةً مهمة في استراتيجية «سبيس 42» الرامية إلى ترسيخ مكانتها العالمية في مجال شبكات الاتصالات غير الأرضية، فمن خلال توسيع نطاق القمر الاصطناعي «الثريا-4» عبر طبقة اتصال متوافقة، يصبح بالإمكان دمج الشبكات الفضائية والأرضية ضمن منظومة واحدة متكاملة.

وأضاف أن ذلك يترجم عملياً إلى توفير اتصال موثوق يخدم الأفراد والمجتمعات، التي تعتمد على الاتصال المستمر، ويوفّر تغطيةً موثوقة بمعايير شركات الاتصالات للمؤسسات والحكومات ومشغلي شبكات الهاتف المتنقل في المناطق النائية والبعيدة عن الخدمات، عبر بنية تحتية تستند إلى معايير برنامج شراكة الجيل الثالث «3GPP» ومصممة للتوسّع على المدى الطويل.

من جانبه قال بارثساراثي تريفيدي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سكايلو»، إن أعمال التكامل التقني اكتملت وأصبحت الخدمة جاهزة للإطلاق، وإن اختيار «سبيس 42» للبنية القائمة على المعايير التي طورتها «سكايلو» لتشغيل القمر الاصطناعي «الثريا-4» يؤكّد صحة النهج الذي اعتمدته، والمتمثل في توفير طبقة اتصال بمعايير شركات الاتصالات، تشكّل فيها الأقمار الاصطناعية امتداداً طبيعياً لشبكات الهاتف المتنقل لا نظاماً موازياً لها.

وسيتم إطلاق الخدمة تجارياً ضمن نطاق التغطية للقمر الاصطناعي «الثريا - 4»، بما يعزّز حضور «سكايلو» في مجال شبكات الاتصالات غير الأرضية عبر أكثر من 73 دولة، فيما تعمل الشركتان حالياً على استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة وإبرام الاتفاقيات مع مشغلي الشبكات في الأسواق المستهدفة، على أن يتم نشر الخدمة تدريجياً مع استكمال إجراءات الاعتماد.