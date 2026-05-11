اقتصاد

تعاون بين «سوق أبوظبي» و«زود» لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب

11 مايو 2026 17:44

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن شراكة مع «زود»، المبادرة الوطنية للرفاهية والاستدامة المالية، بهدف تعزيز الثقافة المالية ودعم الشباب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً.
وجاء الإعلان عن هذه الشراكة عبر توقيع مذكرة تفاهم خلال فعالية أُقيمت في قاعة التداول التابعة للسوق، حيث ستدعم الاتفاقية إطلاق وتنظيم مبادرات تعليمية وتوعوية بالتزامن مع أسبوع المال العالمي 2026.
ويعتبر أسبوع المال العالمي حملة سنوية تدعمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتهدف إلى تعزيز أهمية التثقيف المالي لدى الشباب. وتقام نسخة هذا العام خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو تحت شعار «حوارات المال الذكية»، لتشجيع النقاشات المفتوحة حول إدارة الأموال، والادخار، والاستثمار، والتخطيط المالي. وتستند مبادرات هذا العام إلى النجاح الذي حققته نسخة دولة الإمارات لعام 2025، من خلال التفاعل مع نحو 150 ألف شخص على مستوى الدولة.
وانطلقت الفعالية بقرع جرس التداول، وشهدت مشاركة 60 طالباً وطالبة في تجربة تعريفية عملية حول الاستثمار وأسواق رأس المال. كما تعرف المشاركون أيضاً على منصة التداول الافتراضية التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أداة تحاكي ظروف السوق الحقيقية ضمن بيئة آمنة وخالية من المخاطر. وأتاحت هذه التجربة للطلبة فرصة اختبار استراتيجيات استثمارية مختلفة، وفهم آليات التداول بشكل عملي، إلى جانب تنمية معارفهم بالأسواق المالية ضمن تجربة تعليمية تفاعلية.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: تشكل الثقافة المالية عنصراً أساسياً في تعزيز الوعي بالتخطيط للمستقبل وتشجيع المشاركة المسؤولة في أسواق رأس المال، ومن خلال شراكتنا مع «زود»، نعمل على تزويد الشباب بالمعرفة العملية والخبرات الواقعية التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بثقة أكبر.
وقال مهنا عبيد المهيري رئيس مجلس إدارة «زود»: نعمل انطلاقاً من رؤيتنا بأن الرفاهية المالية تبدأ بالثقة والوعي وإتاحة فرص التعلّم المناسبة، ومن خلال أسبوع المال العالمي في دولة الإمارات، وبالتعاون مع مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، نعمل على توفير فرص تتيح للشباب التفاعل مع المفاهيم المالية بأسلوب عملي وهادف، بما يسهم في تنمية المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة لمستقبلهم.
وستركز الشراكة على تطوير برامج تعليمية وورش عمل ومبادرات توعوية في مختلف أنحاء دولة الإمارات بهدف تعزيز الوعي المالي وترسيخ ممارسات الإدارة المسؤولة للأموال. كما تمثل هذه الشراكة رافداً لجهود مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في مجالي الشمول المالي وتثقيف المستثمرين من خلال المبادرات المجتمعية والتعاون مع عدد من الجهات، بما في ذلك الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة ليوا، إلى جانب إطلاق مختبر نبض الأسواق في المؤسسة التعليمية.

