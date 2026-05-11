مؤسسات مالية عالمية تؤكد ثقتها في الإمارات مركزاً رئيسياً للأعمال والاستثمار

دبي (الاتحاد)



أكد مركز دبي المالي العالمي متانة منظومته الاقتصادية وقدرتها على مواصلة النمو على المدى الطويل، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه مؤسسات عالمية رائدة في قطاعات البنوك والتأمين وإدارة الثروات والتكنولوجيا المالية استمرار تأكيد ثقتها الراسخة في دبي ودولة الإمارات مركزاً رئيسياً للأعمال والاستثمار، وبأسلوب عملي ملموس ينطلق من قوة الشراكة القائمة على الإصرار المشترك على تحقيق النجاح.

وأعرب عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي عن فخره واعتزازه بالروابط الراسخة والمتنامية التي تجمع المركز بشركائه، وقال: «أكدت المتغيرات والتحديات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية على متانة مجتمع مركز دبي المالي العالمي، والثقة الراسخة التي تجمع مؤسساته وشركاءه، وتستند هذه الثقة إلى قناعة مشتركة لدى الشركات العاملة في المركز بالفرص طويلة الأمد التي توفرها دبي ودولة الإمارات عموماً للوصول إلى 77 سوقاً عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبالاستناد إلى هذه المنظومة المتكاملة، فنحن مستمرون في عملنا لدعم مستقبل القطاع المالي، وتعزيز مسيرة دبي لترسخ مكانتها بين أهم أربعة مراكز مالية عالمية».

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: تؤكد المؤسسات المالية العالمية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار العاملة في المركز أن الظروف الإقليمية الراهنة لم تدفعها إلى التراجع، بل عززت قناعتها بالأهمية الاستراتيجية لدبي بوابة للنمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي، كما تعكس هذه المرحلة الأسباب الجوهرية التي دفعت تلك المؤسسات لاختيار مركز دبي المالي العالمي، وفي مقدمتها البيئة التنظيمية والتشريعية المستقرة، وإمكانات المنصة العالمية القادرة على دعم النمو المستقبلي.

مكانة عالمية

ويواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته العالمية مدعوماً بسلسلة من الإنجازات، ومن بينها تقدم دبي إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية خلال مارس الماضي، وهو أعلى تصنيف تحققه الإمارة حتى اليوم، ما يعكس استمرار الثقة الدولية بمنظومتها المالية.

ويضم مركز دبي المالي العالمي 290 مؤسسة تعمل في قطاع البنوك وأسواق رأس المال، من بينها 17 بنكاً من أصل أفضل 19 بنكاً في العالم، تأكيداً للدور المحوري للمركز في ربط المؤسسات المالية العالمية بالفرص المتاحة في المنطقة، وتعزيز مكانة دبي حلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.

وقالت إبرو باكجان، رئيسة مجموعة الشرق الأوسط وأفريقيا للخدمات المصرفية في «سيتي»: في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق العالمية، تزداد أهمية القدرة على تقديم حلول عابرة للحدود، والمحافظة على مستويات السيولة، والبقاء بالقرب من العملاء، ويوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة المناسبة لتحقيق ذلك كله، كما يعكس حضور «سيتي» المستمر في المنطقة منذ أكثر من ستة عقود الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط ضمن شبكتنا العالمية.

من جهته، قال ريجيس برغر، الرئيس التنفيذي الجديد لبنك «جوليوس باير» (الشرق الأوسط) المحدود: نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها أحد أبرز المراكز المالية العالمية، ولا تزال المقومات التي تستند إليها هذه المكانة راسخة وقوية، فمنظومة الربط العالمية، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والكفاءة الضريبية، والبنية التحتية المتطورة، كلها عوامل تواصل تعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم. ومركز دبي المالي العالمي في صميم هذه المسيرة.

بدورها، قالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: يمتد حضورنا في دولة الإمارات لأكثر من 65 عاماً، وقد اخترنا مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لأعمالنا منذ عام 2004، ولا يزال التزامنا تجاه الدولة ثابتاً لما تمتلكه من أسس اقتصادية قوية تشمل متانة المؤسسات، وقوة الميزانيات، ووجود نظام مالي وتنظيمي راسخ. كما أن حركة الأعمال المتواصلة في الدولة تعكس استمرار ثقة الشركات بها كمنصة للوصول إلى الفرص الإقليمية والدولية، وتتيح شبكتنا العالمية ربط العملاء بهذه الفرص مع ضمان استمرارية الخدمات والحلول المصرفية.

شهد قطاع التأمين في مركز دبي المالي العالمي نمواً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تضاعف إجمالي الأقساط المكتتبة إلى أكثر من 4.2 مليار دولار. ويؤكد قادة هذا القطاع على الدور المتنامي للمركز في دعم قدرات إدارة المخاطر على مستوى المنطقة.

وقال عمر الجميعي، الرئيس التنفيذي الأول لشركة «مارش» في مركز دبي المالي العالمي ورئيس إدارة التوزيع العالمي في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً رئيسياً لقطاع التأمين وإدارة المخاطر، حيث تجمع الإمارة نخبة واسعة من شركات التأمين والوسطاء والخبراء لدعم العملاء في مواجهة مخاطر متزايدة التعقيد والترابط ضمن بيئة تنظيمية وتجارية متطورة عالمياً، وقد لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في هذا النمو عبر توفير بيئة أعمال جاذبة للمؤسسات العالمية وداعمة للابتكار.



إدارة الثروات والأصول

تعد دبي اليوم المركز الأكبر للثروات بين مدن الشرق الأوسط، واستقطبت دولة الإمارات خلال عام 2026 عدداً من أصحاب الملايين يفوق أي دولة أخرى عالمياً وفقاً لتقرير «هينلي آند بارتنرز».

وقد ساهم ذلك في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز إقليمي رائد لإدارة الثروات والأصول مع اختياره مقراً لأعمال أكثر من 500 شركة مُتخصصة في هذا القطاع.

وقال بيتر كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة «بنتلي ريد»: على مدى ما يقارب الخمسين عاماً، تعاملت «بنتلي ريد» مع العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، وكانت التجربة تؤكد دائماً أن القرارات الاستثمارية الناجحة تُبنى على الرؤية طويلة الأمد، وليس على ردود الفعل المرتبطة بالتقلبات المؤقتة.

وافتتحت شركة «آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول»، وهي إحدى شركات إدارة الأصول في الهند، مكتباً لها في مركز دبي المالي العالمي خلال فبراير الماضي.

وقال نيميش شاه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: تشكّل دبي ومركز دبي المالي العالمي بيئة مثالية لدعم الطموحات العالمية لشركتنا في ضوء ما توفره من بيئة تنظيمية قوية، وارتباط عالمي واسع، وإمكانية الوصول إلى المؤسسات الاستثمارية. ويعكس حضورنا في دبي ثقتنا الكبيرة بآفاق النمو طويلة الأمد للإمارات، والتزامنا ببناء شراكات مستدامة مع المستثمرين العالميين الباحثين عن فرص مرتبطة بالسوق الهندية.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته مركزاً رائداً لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لقطاعات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، مستفيداً من بيئة أعمال متقدمة تجمع بين الوضوح التنظيمي، والقدرة على الوصول إلى رؤوس الأموال، والارتباط الواسع بالأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، عززت شركة «ريبل» حضورها في مركز دبي المالي العالمي بعد أن اتخذت من دبي مقراً إقليمياً لأعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2020، وأعلنت خلال الشهر الجاري عن توسع إضافي في عملياتها داخل المركز.

وقال ريس ميريك، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ريبل»: منذ تأسيس مقرنا الإقليمي في دولة الإمارات عام 2020، واصلنا توسيع حضورنا عبر تنمية فرق العمل، وتوقيع شراكات جديدة، وتطوير حلول مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للأصول الرقمية، وقد شهدنا خلال هذه الفترة كيف عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، مستندة في ذلك إلى بيئة تنظيمية واضحة ومتقدمة تدعم نمو القطاع.

بدورها واصلت شركة «ستيك» تطوير حلول مبتكرة في قطاع التكنولوجيا العقارية انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، مستفيدة من البيئة المتكاملة التي يوفرها المركز للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وقال منار المحمصاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «ستيك»: انطلقت «ستيك» من دبي في عام 2021 خلال فترة اتسمت بتحديات عالمية كبيرة، واليوم أصبحت أكبر منصة للاستثمار العقاري الجزئي في العالم، وهو ما يعكس حجم الفرص التي توفرها دبي للشركات الطموحة، وقد كان اختيار مركز دبي المالي العالمي خطوة طبيعية بالنسبة لنا، ليس فقط لما يتمتع به من مكانة مالية راسخة، بل لما يوفره أيضاً من منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية، والبيئة الداعمة للابتكار، والقرب من الجهات التنظيمية، والوصول إلى شبكة واسعة من الكفاءات والشركاء والمستثمرين.

المدفوعات الرقمية

وفي قطاع المدفوعات الرقمية، أكدت شركة «تاب تاب سند» أهمية دبي مركزاً عالمياً يتيح لشركات التكنولوجيا المالية الوصول إلى المواهب والأسواق والبنية التحتية المتطورة.

وقال مايكل فاي، الرئيس التنفيذي لشركة «تاب تاب سند»: شكّل مركز دبي المالي العالمي بيئة حقيقية لنمو أعمالنا وطموحاتنا بفضل منظومته العالمية التي تجمع بين الكفاءات، والارتباط الدولي الواسع، والبنية التحتية المتقدمة التي تواكب أعلى المعايير العالمية، وبالنسبة لشركات مثل شركتنا، تمثل دولة الإمارات منصة مثالية لربط المجتمعات غير المخدومة بالنظام المالي العالمي انطلاقاً من أحد أبرز المراكز الدولية في العالم، وهي رؤية تتقاطع بشكل كبير مع طموحاتنا المستقبلية.

ويعكس استمرار توسع المؤسسات المالية العالمية وشركات التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول والتأمين في مركز دبي المالي العالمي الثقة المتنامية بمنظومته المتكاملة القائمة على بيئة تنظيمية ذات مصداقية عالمية، واتصال دولي واسع، وآفاق نمو طويلة الأمد. ومع استمرار الزخم عبر القطاعات التقليدية والناشئة، يواصل المركز أداء دور محوري في دعم تدفقات رؤوس الأموال، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

