«دبي القابضة» تستحوذ على حصة «دبي للاستثمارات الحكومية» في «إعمار»

دبي (الاتحاد)



أعلنت كلٌّ من دبي القابضة ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن إتمام صفقة استحوذت بموجبها دبي القابضة على حصة ملكية قدرها 22.27% في شركة إعمار العقارية من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ليرتفع بناءً على ذلك، إجمالي حصة دبي القابضة في إعمار العقارية إلى 29.73%، لتصبح أكبر مساهم في الشركة.

وتُعد «إعمار العقارية»، المدرجة في سوق دبي المالي، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك محفظة متنوعة تشمل الأصول السكنية والتجارية والفندقية والتجزئة. كما تتمتع المجموعة بحضور راسخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا، مدعومةً بمحفظة تطوير قوية وأصول عالية الجودة مدرّة للدخل.

وتُمثِّل هذه الصفقة استثماراً استراتيجياً في «إعمار العقارية»، بما يعكس ثقة دبي القابضة بمكانة الشركة، وجودة أصولها، وآفاق نموها طويلة الأجل، إلى جانب الثقة بالأسس الراسخة لاقتصاد دبي وقطاعها العقاري. كما تُعزّز الصفقة الشراكة الاستراتيجية بين دبي القابضة و«إعمار العقارية»، استناداً إلى علاقة طويلة الأمد تدعمها شراكات متعددة وتعاون مستمر ضمن مشاريع مشتركة رئيسية.

وتُعد دبي القابضة شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، ومحفظة واسعة تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي من الأصول عبر قطاعات رئيسية تشمل العقارات، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والإعلام، والاستثمارات.