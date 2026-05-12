4 مليارات درهم صافي دخل «أدنوك للغاز» خلال الربع الأول من عام 2026



أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «أدنوك للغاز» تحقيق صافي دخل بلغ 4.0 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، وموافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.5 مليار درهم، ومن المقرر دفعها في يونيو 2026.

وأكدت الشركة، في بيان صحفي، نجاحها في تلبية احتياجات عملائها في السوق المحلي، مدعومةً بإدارة فعّالة للوجستيات والمخزون وسلاسل التوريد، مما ساهم في الحدّ من تأثير الاضطرابات المستمرة في حركة التصدير.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «شهدت النتائج المالية للربع الأول من هذا العام تأثيرات ناتجة عن اضطرابات خارجية استثنائية، وكانت أولوياتنا خلال هذه الفترة واضحة وتمثّلت في حماية كوادر الشركة وأصولها، وضمان إمدادات محلية آمنة ومستقرة، إلى جانب الحفاظ على القيمة التي نحققها للمساهمين من خلال التنفيذ المنضبط. وتُجسّد نتائج الربع الأول مرونة أداء الشركة، وانضباطها في إدارة التكاليف وقوة ميزانيتها العمومية».

وأضافت: «مع استمرار جهودنا للتعامل مع الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، تبقى الأسس التي تستند إليها أعمال 'أدنوك للغاز' راسخة وقوية. ويساهم النمو في الطلب المحلي في دولة الإمارات نتيجة التوسع الصناعي المستمر، والمرونة التي يوفرها إطار الإنتاج المتطور، في تعزيز ثقتنا باستراتيجية الشركة والتزامها المستمر بسياسة توزيعات الأرباح».

وتفصيلاً، حققت «أدنوك للغاز» صافي دخل بلغ 4.0 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض محدود بنسبة 8% فقط مقارنة بالربع السابق، وذلك وسط تزايد حالة عدم اليقين على مستوى المنطقة والتحديات المرتبطة بظروف السوق، والتي أسهمت في حدوث اضطرابات كبيرة في قطاع الطاقة وحركة الملاحة البحرية عبر مضيق «هرمز»، كما حققت الشركة تدفقات نقدية حرة بلغت 2.1 مليار درهم، وأنهت الربع الأول بميزانية عمومية قوية تضمنت نقداً بقيمة 15.4 مليار درهم.

ويتيح هذا المركز المالي القوي لشركة «أدنوك للغاز» مواصلة الاستثمار عبر مختلف دورات السوق، بما يدعم تحقيق توقعاتها للأرباح لعام 2026، وتنفيذ التزامها بسياستها لزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً حتى عام 2030.

وتستمر «أدنوك للغاز» في تعزيز مرونة أعمالها، مستفيدةً من قوة ميزانيتها العمومية ونهجها المنضبط لتخصيص رأس المال. وتبقى طموحات الشركة للنمو على المدى البعيد دون تغيير، مع استمرار التزامها بهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين 2023 و2029.

وتحافظ الشركة على نظرة إيجابية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، الذي يدعم الطلب المحلي، وهو ما تؤكده اتفاقية توريد المواد الخام التي تم توقيعها مع شركة «تعزيز» بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، بالإضافة إلى إعلان «أدنوك» خلال منصة «اصنع في الإمارات» استهدافها ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم لدعم التصنيع المحلي. كما يسهم النمو المتواصل في قاعدة العملاء المحليين والقطاع الصناعي في تعزيز الطلب على منتجات «أدنوك للغاز»، بصفتها أكبر مورد للطاقة في الدولة لتوليد الكهرباء وللقطاع الصناعي.