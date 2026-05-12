4 مليارات درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال الربع الأول

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم، تحقيق صافي دخل بلغ 4 مليارات درهم "1.1 مليار دولار أميركي" خلال الربع الأول من عام 2026، مما يؤكد مرونة أدائها التشغيلي وقوة وضعها المالي.

ونجحت الشركة في تلبية احتياجات عملائها في السوق المحلي مدعومةً بإدارة فعّالة للوجستيات والمخزون وسلاسل التوريد مما ساهم في الحد من تأثير الاضطرابات المستمرة في حركة التصدير.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، إن النتائج المالية للربع الأول من هذا العام شهدت تأثيرات ناتجة عن اضطرابات خارجية استثنائية، وكانت أولويات الشركة خلال هذه الفترة واضحة وتمثلت في حماية كوادر الشركة وأصولها، وضمان إمدادات محلية آمنة ومستقرة، إلى جانب الحفاظ على القيمة التي تحققها للمساهمين من خلال التنفيذ المنضبط، لافتة إلى أن نتائج الربع الأول تجسد مرونة أداء الشركة، وانضباطها في إدارة التكاليف وقوة ميزانيتها العمومية.

وأضافت أنه مع استمرار جهود الشركة للتعامل مع الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، تبقى الأسس التي تستند إليها أعمال "أدنوك للغاز" راسخة وقوية، ويساهم النمو في الطلب المحلي في دولة الإمارات نتيجة التوسع الصناعي المستمر، والمرونة التي يوفرها إطار الإنتاج المتطور، في تعزيز ثقتنا باستراتيجية الشركة والتزامها المستمر بسياسة توزيعات الأرباح.

وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة بلغت 2.1 مليار درهم "572 مليون دولار أميركي"، فيما أنهت الربع الأول بميزانية عمومية قوية تضمنت نقداً بقيمة 15.4 مليار درهم "4.2 مليار دولار أميركي".

ويتيح هذا المركز المالي القوي لشركة "أدنوك للغاز" مواصلة الاستثمار عبر مختلف دورات السوق، بما يدعم تحقيق توقعاتها للأرباح لعام 2026، وتنفيذ التزامها بسياستها لزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً حتى عام 2030.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.5 مليار درهم "941 مليون دولار أميركي"، ومن المقرر دفعها في يونيو 2026.

وتستمر "أدنوك للغاز" في تعزيز مرونة أعمالها مستفيدة من قوة ميزانيتها العمومية ونهجها المنضبط لتخصيص رأس المال.

وتبقى طموحات الشركة للنمو على المدى البعيد دون تغيير، مع استمرار التزامها بهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين 2023 و2029.

وتحافظ الشركة على نظرة إيجابية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، الذي يدعم الطلب المحلي، وهو ما تؤكده اتفاقية توريد المواد الخام التي تم توقيعها مع شركة "تعزيز" بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، إضافة إلى إعلان "أدنوك" خلال منصة "اصنع في الإمارات" استهدافها ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم "55 مليار دولار أمريكي" لدعم التصنيع المحلي.

كما يسهم النمو المتواصل في قاعدة العملاء المحليين والقطاع الصناعي في تعزيز الطلب على منتجات "أدنوك للغاز"، بصفتها أكبر مورد للطاقة في الدولة لتوليد الكهرباء وللقطاع الصناعي.

وسجّلت "أدنوك للغاز" حادثتين في مجمّع "حبشان" بتاريخ 3 و8 أبريل الماضي، مما أدى إلى تفعيل الإجراءات المعتمدة للاستجابة للطوارئ وضمان استمرارية الأعمال.

وقد استجابت فرق العمليات للحادثتين بكفاءة عالية، مع التركيز على إعطاء الأولوية لسلامة الأفراد والأصول والحد من أي انقطاعات في إمدادات العملاء، كما تمكنت الشركة من استعادة حوالي 60% من الطاقة التشغيلية للمجمع خلال فترة وجيزة، وتعمل حالياً على رفعها إلى 80% بحلول نهاية عام 2026، مع استهداف استعادة الطاقة التشغيلية الكاملة خلال عام 2027.

وتعمل الشركة حالياً على استكمال تقييم فني مفصل لتحديد تأثير الحادثتين في ظل التغيرات المستمرة في بيئة سلاسل التوريد، ومن المتوقع الانتهاء منه قريباً.