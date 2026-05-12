3.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال أبريل



الشارقة (الاتحاد)

حقّق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 3.5 مليار درهم خلال شهر أبريل 2026، من خلال تنفيذ 15,669 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 13 مليون قدم مربع، ما يعكس استقرار السوق العقاري بالشارقة.

ويشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حالة من الاستقرار مدفوعة بعدد من العوامل المتكاملة، التي عزّزت جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية، حيث ساهمت السياسات الحكومية المرنة والتشريعات الداعمة في توفير بيئة تنظيمية مستقرة تشجع على الاستثمار طويل الأمد.

كما أسهمت المشاريع التنموية الكبرى والتوسع العمراني المدروس في دعم حركة السوق واستمرار نشاطه، إلى جانب جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضحت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن عدد معاملات سندات الملكية بلغ 8710 معاملات بنسبة 55.6% من إجمالي المعاملات، تلتها معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 5291 معاملة بنسبة 33.8%، ثم معاملات العقود المبدئية 936 معاملة بنسبة 6%، فيما بلغت معاملات الرهن 443 معاملة بنسبة 2.8% وبقيمة بلغت 651 مليون درهم، فيما بلغت معاملات التثمين 289 معاملة وبنسبة 1.8% من إجمالي المعاملات.

وجرت معاملات البيع في 115 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، كما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 1537 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 790 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 348 معاملة.

وسجلت منطقة «الصناعية رقم 4» أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال شهر أبريل على أرض مبنية بقيمة بلغت 30 مليون درهم، كما سجلت منطقة «المجاز1» أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال الشهر ذاته على أرض بقيمة بلغت 153 مليون درهم.

وذكر التقرير أن عدد معاملات البيع في إمارة الشارقة وصل إلى 2675 معاملة من إجمالي المعاملات الكلي منها معاملات البيع في مدينة الشارقة 2004 معاملات، وتصدرت منطقة «تجارية مويلح» قائمة أعلى المناطق في معاملات البيع بـ447 معاملة، تلتها منطقة «مزيرعة» بـ238 معاملة، ثم منطقة «روضة السدر» بـ136 معاملة، ومنطقة «السحمة» بـ131 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «مويلح التجارية» بقيمة تداول وصلت إلى 448.5 مليون درهم، تلتها منطقة «المنحَز» بـ213 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ205.7 مليون درهم، ثم منطقة «تلال» بـ191.9 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 613 معاملة، تركزت أغلبها في منطقة «البليدة» بواقع 366 معاملة، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بـ176.4 مليون درهم.

أما المنطقة الشرقية «كلباء وخورفكان ودبا الحصن»، فقد جرت 58 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «المديفي» بواقع 20 معاملة، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بـ29.9 مليون درهم.