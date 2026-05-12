60 شركة عالمية تشارك في مهرجان رأس الخيمة للسيارات والدراجات أكتوبر المقبل

ينطلق معرض رأس الخيمة للسيارات والدراجات 2026 في نسخته الثانية يوم 16 أكتوبر المقبل ويستمر ثلاثة أيام ضمن فعاليات مركز رأس الخيمة للمعارض.

يقام المعرض الذي يجمع أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم، ويشهد عرضاً حياً لعالم الدراجات النارية بقاعتي مركز رأس الخيمة للمعارض والساحة الخارجية.

ويتوقع أن تشارك في المعرض أكثر من 60 شركة عالمية وخليجية ومحلية، تضم نخبة من العلامات التجارية العالمية، التي تستعرض أحدث الإطلاقات والموديلات والتقنيات المستقبلية وتجارب القيادة التفاعلية للسيارات والدراجات، ما يعزّز مكانة الحدث كمنصة شاملة لعشاق هذا القطاع.

وأوضح محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن معارض السيارات والدراجات التي نظّمها مركز رأس الخيمة للمعارض، تُعد من أكبر المعارض في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه يُعد حدثاً عالمياً يضع إمارة رأس الخيمة على خريطة الدول، التي تنظّم معارض سيارات عالمية.

يتضمن المعرض فعاليات حصرية لسيارات حديثة ورياضية وكلاسيكية ومعدلة، إضافة إلى أحدث الدراجات النارية والمزوّدة أو المعدلة، ويُعد منصة لتشجيع الشركات العالمية والخليجية والمحلية للمشاركة واكتشاف أسواق جديدة.

من جانبه، قال الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة، إن مثل هذه المعارض تُعد، وجهة رئيسية تجمع بين الابتكار والترفيه وأحدث ما توصلت إليه صناعة السيارات والدراجات على المستويين المحلي والعالمي، لافتاً إلى أن المعرض يُعد أحد أبرز الفعاليات المتخصّصة في قطاع السيارات والدراجات، وتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من العائلات ومحبي وعشاق السيارات والدراجات.