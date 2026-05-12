«راكز» تتعاون مع «إيه آند إيه اسوشيتس» لتعزيز استدامة الأعمال

أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقية تعاون مع شركة «إيه آند إيه اسوشيتس» لتزويد مجتمع أعمالها المتنامي بخدمات صياغة الوصايا وتخطيط التعاقب الوظيفي، وذلك بهدف دعم استمرارية الأعمال وحماية الأصول على المدى الطويل.

وقّع الاتفاقية أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري لـ«راكز»، وروبن فيليب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آند إيه اسوشيتس» في مركز كومباس للأعمال.

يعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بدعم رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات في تعزيز أعمالهم والتخطيط طويل الأمد لأصولهم واستمرارية أعمالهم، من خلال خدمات قانونية واستشارية موثوقة ومتوافقة مع الأنظمة المعمول بها.

وتتيح هذه الشراكة لعملاء «راكز» الاستفادة من حزمة متكاملة من الخدمات القانونية والاستشارية، التي تشمل صياغة الوصايا الشاملة، وتخطيط التعاقب وإدارة انتقال الأعمال، إضافة إلى تقديم مشورات متخصّصة في حماية الأصول ودعم إجراءات الوكالات القانونية.

وتهدف هذه الخدمات في مجملها إلى تمكين أصحاب الأعمال من حماية مصالحهم الاستراتيجية، وضمان سلاسة عمليات انتقال الثروات وإدارة الشركات بين الأجيال، مع تيسير الامتثال للمتطلبات القانونية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة بكل وضوح وموثوقية.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» إن النمو المستدام لا يُقاس فقط بمدى توسع الشركات، بل بمدى استعدادها للمستقبل، وإن المجموعة تركّز، مع تطور مجتمع المستثمرين لديها، على المرونة طويلة الأمد وتخطيط الإرث.

وأضاف أن شراكة المجموعة مع «إيه آند إيه اسوشيتس» توفّر لعملاء «راكز» وصولاً أسهل لخدمات موثوقة تساعدهم على التخطيط المسبق، وحماية أصولهم، وضمان الاستمرارية للأجيال القادمة.

من جانبه قال روبن فيلي، إن شركة «إيه آند إيه اسوشيتس» تتيح، من خلال شراكتها مع «راكز»، لأصحاب الأعمال الوصول إلى حلول مهيكلة ومتوافقة لتخطيط التعاقب، ما يساعدهم على حماية ما بنوه وضمان انتقال سلس للمستقبل.

تُعد شركة «إيه آند إيه اسوشيتس» شركة استشارية مقرها دولة الإمارات متخصّصة في تأسيس الشركات، والهيكلة المؤسسية والاستشارات الضريبية والخدمات القانونية ودعم الأعمال بمراحل نموها المختلفة، من خلال حلول تركز على الكفاءة التشغيلية، والامتثال، والاستدامة طويلة الأمد.