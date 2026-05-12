«بيورهيلث» تنال تصنيف «العلامة الرائدة» بمحفظة تجاوزت 11 مليار درهم



أبوظبي (الاتحاد)

نالت مجموعة بيورهيلث، تصنيف العلامة التجارية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وفق تقرير «براند فاينانس» لأفضل 50 علامة تجارية في الإمارات وأفضل 150 علامة تجارية في الشرق الأوسط لعام 2026، بمحفظة علامات تجارية تجاوزت قيمتها 11 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 23%.

وسلط تقرير «براند فاينانس» لأفضل 50 علامة تجارية في الإمارات لعام 2026 الضوء على دور التنويع الاقتصادي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بوصفهما محركين رئيسيين لنمو العلامات التجارية.

وعزّزت المجموعة حضورها عبر الأداء القوي لشركاتها التابعة الرئيسية الثلاث، التي أدرجت ضمن أقوى 10 علامات تجارية في دولة الإمارات، وهي «ضمان» و«صحة» و«مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وجاءت «ضمان» في المرتبة السابعة ضمن أقوى العلامات التجارية في دولة الإمارات، بعدما ارتفعت قيمة علامتها التجارية إلى 1.2 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 19%، فيما سجل مؤشر قوة العلامة التجارية 83.3، بما يعكس ريادتها المتواصلة في قطاع التأمين الصحي واتساع قاعدة متعامليها.

وحلّت «صحة» في المرتبة التاسعة ضمن أقوى العلامات التجارية في الدولة، بعدما بلغت قيمة علامتها التجارية 3.61 مليار درهم، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ مؤشر قوة العلامة التجارية 80.4، لترسخ مكانتها كإحدى أكثر شبكات الرعاية الصحية موثوقية وتميزاً في دولة الإمارات.

وجاءت مدينة الشيخ شخبوط الطبية في المرتبة العاشرة بين أقوى العلامات التجارية في الدولة، بعد أن بلغت قيمة علامتها التجارية 1.2 مليار درهم، محققة نمواً لافتاً بنسبة 50% مقارنة بعام 2025، فيما سجل مؤشر قوة العلامة التجارية 80.3، في دلالة على تنامي مكانتها كمركز رائد للرعاية الصحية التخصصية والمعقدة.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث، إن التصنيف يجسّد المكانة المتقدمة التي رسختها المجموعة باعتبارها إحدى القوى المحركة لمستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات، عبر نموذج متكامل يوحّد بين تقديم الرعاية الصحية والتأمين الصحي والقدرات السريرية المتطورة ضمن منظومة قائمة على البيانات والابتكار.

وأوضحت أن «بيورهيلث» تواصل توسيع حضورها الدولي وتسريع تبني حلول الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزّز كفاءة الخدمات الصحية ويرتقي بجودة رحلة المتعامل في مختلف مراحلها، مؤكدة التزام المجموعة ببناء منظومة صحية أكثر ترابطاً واستدامة قادرة على مواكبة التحولات العالمية في القطاع الصحي.



