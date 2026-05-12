اقتصاد

اكتتاب حقوق الأولوية لـ«الشارقة الإسلامي» يجذب 8.3 مليار درهم

12 مايو 2026 18:04

 

الشارقة (الاتحاد)
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، نجاحه في استكمال زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق الأولوية بقيمة 2.59 مليار درهم وذلك عقب إغلاق فترة الاكتتاب بتاريخ 8 مايو 2026.
وقامت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» بدور مدير الإصدار الرئيس، فيما تولّى بنك الإمارات دبي الوطني دور البنك الرئيس لتلقي الاكتتابات إلى جانب مصرف الشارقة الإسلامي بصفته بنك تلقي الاكتتابات.
ونُفذت هذه الصفقة في ظل ظروف سوقية استثنائية اتسمت بالتحديات والتقلبات لتشكل محطة مفصلية في مسيرة المصرف من خلال تعزيز مركزه الرأسمالي بشكل كبير وتسريع قدرته على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
وشهد إصدار حقوق الأولوية طلباً استثنائياً مع تجاوز إجمالي الاكتتابات مبلغ 8.3 مليار درهم، وتمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 3.2 مرة ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين مستوى الثقة المرتفع بالقوة المالية للمصرف وإستراتيجيته للنمو وآفاقه المستقبلية طويلة الأجل رغم استمرار التقلبات العالمية والظروف الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق المالية الدولية.
وتؤكد هذه الصفقة ثقة المستثمرين بمتانة الاقتصاد الإماراتي وقوة واستقرار القطاع المصرفي في الدولة ومكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً رائداً.
وقامت حكومة الشارقة المساهم الرئيس في المصرف، بالاكتتاب الكامل في حصتها المستحقة ما يعكس استمرار دعمها للمصرف وثقتها بإستراتيجيته المستقبلية.
وإلى جانب مشاركة الحكومة، تمت تغطية الأسهم المتبقية بأكثر من 4.5 مرة من قبل المستثمرين والمساهمين الآخرين، ما يعكس طلباً واسع النطاق واقبالاً قوياً تجاه أسهم المصرف.
وشكل المستثمرون الأجانب حوالي 55% من إجمالي الطلب ما يعزز مكانة المصرف لدى المستثمرين الدوليين ويعكس قوة المشاركة العالمية في الاكتتاب في حقوق الأولوية.
تُعد هذه الصفقة التاريخية ثاني أكبر إصدار حقوق أولوية خلال العشرين عاماً الماضية في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ما يؤكد قدرة المصرف على تنفيذ صفقات بهذا الحجم ويعزز مكانته بين المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات مدعوماً بمنصة أقوى لاقتناص فرص النمو المستقبلية ضمن القطاعات ذات الأولوية.
وقال معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، إن تحقيق هذا المستوى الاستثنائي من الطلب في ظل البيئة الحالية للأسواق العالمية، يعكس قوة الأسس المالية للمصرف ومتانة نموذج أعماله والثقة التي يوليها المستثمرون لإستراتيجيته طويلة الأجل ونهجنه المنضبط في التنفيذ.
وأضاف أن المشاركة القوية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تؤكد استمرار الثقة بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستقرار البيئة المالية والتنظيمية في الدولة، لافتا إلى أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، وأن من شأن هذه الزيادة الناجحة في رأس المال أن تعزز القاعدة الرأسمالية للمصرف وأن تدعم قدرته على اغتنام فرص النمو المستقبلية مع الاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه وعملائه والاقتصاد الوطني بشكل عام.
من جانبه، قال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن النجاح في استكمال هذا الإصدار يعد محطة بارزة في مسيرة المصرف ودليلاً قوياً على ثقة المستثمرين بأدائه وانضباطه وتوجهاته الاستراتيجية، لا سيما في بيئة سوقية أصبحت فيها فرص الوصول إلى رأس المال أكثر انتقائية.
وأضاف أن رأس المال الإضافي يسهم بشكل ملموس في تعزيز قدرة المصرف على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية ودعم عملائه والمجتمع والاستثمار في فرص النمو المستقبلية مع تعزيز إمكاناته في تحقيق عوائد جذابة ومستدامة على المدى الطويل.

 

