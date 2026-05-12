90 % ارتفاعاً بأرباح «كهرباء دبي» خلال الربع الأول



دبي (الاتحاد)

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 6.45 مليار درهم.

فيما بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) وفق النتائج المالية الموحدة التي أعلنتها الشركة للربع الأول من العام الجاري 2.88 مليار درهم، والأرباح التشغيلية 1.29 مليار درهم، وصافي الأرباح 0.94 مليار درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وبتوجيهاتهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومواصلة دورنا المحوري في دعم مسيرة دبي التنموية.

ونوه إلى أن الهيئة حققت بداية استثنائية لعام 2026، ففي الربع الأول سجلت أعلى إيرادات وأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) وأرباح تشغيلية وصافي أرباح على الإطلاق.

وارتفع صافي الأرباح الموحدة للهيئة بنسبة تقارب 90% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 18.5% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال الربع الأول.

وعززت الهيئة البنية التحتية للمياه بإضافة 60 مليون جالون يومياً من القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى 555 مليون جالون يومياً.

وأضاف الطاير أنه في ظل بيئة جيوسياسية مليئة بالتحديات، عكس أداؤنا القياسي قوة اقتصاد دبي، والنمو المستمر في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إضافة إلى تركيزنا على التميز التشغيلي والاستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل.

وقال الطاير، «إن الهيئة حققت وحدها صافي أرباح قدره 1.05 مليار درهم للربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 55.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.. وقد وزّعنا أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم في أبريل 2026 عن النصف الثاني من عام 2025، وتوقع، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، توزيع أرباح أخرى بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2026 عن النصف الأول من عام 2026.