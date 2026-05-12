«الإمارات للتنقّل» تُقرع جرس التداول في «أبوظبي للأوراق المالية» وتُطلق هويتها المؤسسية الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الإمارات لتعليم القيادة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز التداولي «DRIVE»، والتابعة لمجموعة «2 بوينت زيرو»، عن تحولها إلى «الإمارات للتنقّل»، بما يعكس توسع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من خدمات تعليم القيادة التقليدية نحو منظومة تنقّل متكاملة.

جاء ذلك خلال مراسم قرع جرس التداول التي جرت في سوق أبوظبي للأوراق المالية، احتفاءً باعتماد الرمز التداولي الجديد «EMobility» بدلاً من الرمز السابق «DRIVE».

يُمثل هذا التحول محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الشركة، ويعكس توجه مجموعة «2 بوينت زيرو» نحو بناء منصات متخصصة قادرة على تحقيق قيمة مضافة ونمو مستدام على المدى الطويل، وذلك من خلال توسيع نطاق أعمال الشركة نحو منظومة تنقّل متكاملة تشمل حلول التنقل الذكي والخدمات المرتبطة بالبنية التحتية لقطاع النقل.

وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية دولة الإمارات نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة، ودعم توجهاتها في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز مكانة الشركة لاعباً رئيسياً ضمن قطاع التنقل الذكي والمستدام في دولة الإمارات.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للتنقّل»، إن هذه المرحلة الجديدة تعكس تطور نموذج أعمال الشركة وتوسع رؤيتها الاستراتيجية في قطاع التنقل، موضحاً أن تغيير الرمز التداولي يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة، وأن عملياتها التشغيلية وخدماتها الحالية ضمن شركة الإمارات لتعليم القيادة والشركات التابعة لها ستستمر بشكل طبيعي، بما يضمن الحفاظ على مستويات الجودة ذاتها والخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأضاف أن الهيكل الجديد يتيح للشركة تصميم وتشغيل وتوسيع حلول تنقل ذكية من خلال منصة موحدة قائمة على البيانات، بما يدعم تحقيق نمو مستدام.

وأكد سعي الشركة من خلال «الإمارات للتنقّل» إلى الإسهام في تطوير حلول تنقل ذكية ومستدامة تدعم مستقبل النقل والبنية التحتية في دولة الإمارات، بما يعزز جاهزيتها لقيادة المرحلة المقبلة من النمو في هذا القطاع الحيوي.

وتضم «الإمارات للتنقّل» تحت مظلتها محفظة استراتيجية من الشركات المتخصصة في قطاع التنقل، تشمل مجموعة «إكسلنس بريمير للاستثمار»، المالكة لكل من «إكسلنس للقيادة» و«إكسلنس ليموزين»، و«إكسلنس كوريير»، و«إكسلنس أوتو ريبير».

وتضم حصصاً في شركة «مواصلات القابضة»، المالكة لكل من «أمان للنقل العام»، و«أمان تاكسي»، و«أوتوستراد لتأجير السيارات»، و«بايونير لخدمات السيارات»، و«كولمونت».

كما تشمل «الإمارات للتنقّل» كلاً من «ChargePoint» و«Performise Labs» وتدعم هذه الاستثمارات توجه الشركة نحو تقديم حلول متكاملة ومبتكرة عبر القطاعات المختلفة المرتبطة بالتنقل والخدمات الذكية.