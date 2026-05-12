الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تحصل على التصنيف الذهبي لشهادة LEED

12 مايو 2026 19:39

 

دبي (الاتحاد)
حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «»LEED، لمكتبها في مدينة دبي للتعهيد، محققةً التصنيف الذهبي، في إنجاز يعكس التزامها بتطبيق أفضل معايير الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة في بيئة العمل.
تعد شهادة «LEED» نظام اعتماد دولياً للمباني الخضراء صادراً عن مجلس المباني الخضراء الأميركي «USGBC» ومن أبرز الشهادات الدولية في مجال المباني الخضراء، إذ يمنحها المجلس الأميركي للأبنية الخضراء للمؤسسات التي تقدم معايير تشمل كفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية، وتحسين جودة البيئة الداخلية، واعتماد التصميم المستدام، وتقليل البصمة الكربونية، بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة الأداء البيئي للمباني والموارد، ويسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.
وقال عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن حصول الهيئة على هذا التصنيف العالمي في مجال الاستدامة يعكس جهودها في تطوير بيئة عمل مستدامة تعتمد على تطبيق أفضل الممارسات البيئية، موضحاً أن تحقيق التصنيف الذهبي يعكس تبني الهيئة نهجاً متكاملاً في تطبيق معايير الاستدامة وتعزيز كفاءة الموارد وتحسين جودة بيئة العمل، بما يدعم مستهدفات الاستدامة الوطنية في الدولة.
وأضاف أن الشهادة تأتي تقديراً لجهود فريق عمل إدارة الشؤون الإدارية وتقنية المعلومات، الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، مما يعكس حرص موظفي الهيئة على الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.
ومن جانبه، قال جاسم حداد، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، إن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية ضمن مسيرة تعزيز الاستدامة المؤسسية، ومواصلة تطوير مبادرات نوعية تسهم في الحفاظ على البيئة، مؤكداً أن الهيئة تواصل تبني حلول مبتكرة في إدارة المرافق ورفع كفاءة استهلاك الموارد بما ينسجم مع توجهات الحكومة الاتحادية نحو بناء بيئة عمل مستدامة.

