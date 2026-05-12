52 مليون درهم صافي أرباح «أملاك للتمويل» في الربع الأول



دبي (الاتحاد)

سجلت شركة أملاك للتمويل صافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 52 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ 28 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 86% على أساس ربع سنوي.

وارتفع إجمالي إيرادات أملاك خلال الربع الأول من 2026 بواقع 8% إلى 65 مليون درهم، مقارنةً بـ 60 مليون درهم للفترة نفسها من 2025.

في حين ارتفعت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار لتصل إلى 30 مليون درهم، مقارنةً بمليون درهم في الربع الأول من 2025، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى زيادة توظيف ودائع الوكالة، والتي حققت إيرادات بلغت 28 مليون درهم خلال الربع الأول من العام.

وانخفضت تكلفة التوزيع للممولين إلى صفر خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 4 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من الربع الأول لعام 2025 على ودائع الاستثمار، وذلك نتيجة قيام الشركة بتسوية التزاماتها المالية بالكامل في يوليو 2025.