12.34 مليار درهم أرباح «بنوك أبوظبي» في الربع الأول بنمو 11.7%

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي صافي الأرباح «بعد خصم الضرائب» للربع الأول من عام 2026 لعدد 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 11.75% ليتجاوز 12.34 مليار درهم مقابل نحو 11 مليار درهم عن الربع الأول من عام 2025، فيما تجاوزت الإيرادات التشغيلية لتلك البنوك حاجز 22.39 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 10.9% مقارنة بإيراداتها عن الربع الأول من عام 2025 والتي بلغت 20.19 مليار درهم.

وحسب رصد أجرته «الاتحاد» للبيانات المالية المجمعة للبنوك عن الربع الأول من عام 2026، فقد تمكّنت 4 بنوك كبيرة مدرجة في أبوظبي من تحقيق صافي أرباح بعد خصم الضريبة يتجاوز المليار درهم لكل بنك منها، وليصل إجمالي صافي أرباحها إلى 11.197 مليار درهم مقابل 9.985 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي بنمو بنسبة 12.13%.

ووفقاً لتحليل نتائج أعمال البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد حقق «بنك أبوظبي الأول» أعلى صافي ربح تجاوز 5.011 مليار درهم رغم تراجع صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع الأول بنسبة 2% على أساس سنوي، وتلاه «أبوظبي التجاري» بصافي ربح 3.361 مليار درهم بنمو (37.38%)، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 1.825 مليار درهم وبنمو (7%).

وأظهر الرصد أن «رأس الخيمة الوطني» جاء في المركز الرابع بصافي ربح عن الربع الأول من العام الحالي جاوز المليار درهم وبنمو (43%)، وتلاه «الشارقة الإسلامي» بقيمة 381 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي (19.4%)، ثم «الفجيرة الوطني» محققاً صافي ربح بعد الضريبة بنحو 342.2 مليون درهم (11.6%)، وحلّ «أم القيوين الوطني» في المركز السابع محققاً 152 مليون درهم بتراجع في صافي الربح بنسبة (18%)، وتلاه «بنك الشارقة» بنحو 151.1 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 30%، ثم «البنك العربي المتحد» بصافي ربح للربع الأول من العام بقيمة 75 مليون درهم مقابل 101.5 مليون درهم للربع الأول من عام 2025 وبنسبة تراجع (26%) مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وأخيراً «البنك التجاري الدولي الذي حقق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 47.12 مليون درهم بتراجع 14% على أساس سنوي.

وبتحليل نتائج أعمال البنوك عن الربع الأول من عام 2026 يتضح أن زيادة صافي الربح جاء بشكل رئيس من زيادة الإيرادات التشغيلية لتلك البنوك حيث جاوزت إيرادات العشرة بنوك المدرجة في أبوظبي حاجز 22.39 مليار درهم، وذلك مقابل 20.19 مليار درهم عن الربع الأول من عام 2025 وبنمو 10.9%.

وحقق «أبوظبي الأول» أعلى إيرادات تشغيلية عن الربع الأول من العام الحالي جاوزت 9.34 مليار درهم بنسبة نمو 6% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، وتلاه «أبوظبي التجاري» بإيرادات 5.93 مليار درهم (18%)، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 3.2 مليار درهم وبنمو (12%) على أساس سنوي.

وجاء «رأس الخيمة الوطني» في المركز الرابع محققاً إيرادات 1.82 مليار درهم وبنسبة نمو (40%) على أساس سنوي، وتلاه «الفجيرة الوطني» خامساً بقيمة 701 مليون درهم بنمو بنسبة 3.8%.



نمو الإيرادات

جاء «مصرف الشارقة الإسلامي» في المركز السادس، محققاً إيرادات بنحو 644 مليون درهم (17.9%)، يليه «بنك الشارقة» بإيرادات 244.4 مليون درهم وبنمو 22%، ثم «البنك العربي المتحد» بإيرادات للربع الأول من العام بقيمة 192.6 مليون درهم وبنسبة نمو (16.45%) مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

وجاء «أم القيوين الوطني» تاسعاً بإيرادات 171.7 مليون درهم، وأخيراً «البنك التجاري الدولي» والذي حقق إيرادات 148 مليون درهم بتراجع بنسبة 28% عن إيرادات الربع الأول من عام 2025 والتي جاوزت 207.6 مليون درهم.