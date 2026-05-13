استقرار الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع

استقر الدولار ⁠بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع اليوم، مع تراجع شهية المخاطرة بعد أن أدت بيانات التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة.

وتداول اليورو عند 1.1735 دولار وسجل الجنيه الإسترليني 1.3532 دولار، وانخفض كلاهما بنحو 0.05 بالمئة مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

واستقر مؤشر الدولار، ​الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، عند 98.335 بالقرب من أقوى مستوى له في أسبوع.

وسجل الدولار الأسترالي 0.72365 دولار، وتداول الدولار النيوزيلندي عند ​0.5954 دولار، واستقر ‌كلاهما إلى حد كبير.

كما استقر الين الياباني بشكل كبير عند 157.715 للدولار، بعد أن أثار ارتفاع ​مفاجئ أمس الثلاثاء تكهنات بمراجعة أسعار الفائدة من قبل السلطات، وهو ما يمثل غالبا مقدمة للتدخل لدعم العملة.

وتداول اليوان الصيني عند حوالي 6.79 ​للدولار، بالقرب من أقوى مستوى له منذ فبراير2023.