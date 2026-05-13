2.2 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال الربع الأول من 2026

حققت مجموعة «إمستيل» إيرادات بلغت 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مع استقرار ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت المجموعة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 483 مليون درهم، بزيادة قدرها 82% على أساس سنوي، مع تحسن هامش الربح والذي بلغ 22.3% مقارنة بـ12.3% خلال الربع الأول من 2025.

ويعكس هذا الأداء تحسناً مدعوماً بانخفاض تكاليف المواد الخام، واستمرار برامج التطوير، إلى جانب ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الحديد النهائية بنسبة 3% على أساس سنوي و1% مقارنة بالربع الرابع من 2025، إلى جانب الكفاءة في إدارة التكاليف.

وبلغت أرباح «إمستيل» الصافية 299 مليون درهم خلال الربع الأول من 2026، بزيادة قدرها 246% على أساس سنوي.

وساهم قسم حديد الإمارات بإيرادات بقيمة 1.90 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 403 ملايين درهم، بزيادة 79% على أساس سنوي.

وسجل قسم أسمنت الإمارات إيرادات بقيمة 269 مليون درهم خلال الربع الأول من 2026، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أرباحه قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 80 مليون درهم، بزيادة 100% على أساس سنوي.

ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت أرباح قطاع الأسمنت قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 169% على أساس سنوي «باستثناء أداء قطاع الأنابيب والأنشطة الأخرى خلال الربع الأول من 2025، والذي تم بيعه في شهر ديسمبر 2025».

وخلال الربع الأول من 2026، بلغ إجمالي مبيعات «إمستيل» من منتجات الحديد، بما فيها المنتجات النهائية 768 ألف طن، بانخفاض نسبته 6% على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تنفيذ أعمال الصيانة المقررة مسبقاً في أحد مصانع الدرفلة خلال شهر يناير 2026. وفي المقابل، سجلت مبيعات الأسمنت والكلنكر نمواً بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليون طن، مدعومة بقوة الطلب وتحسن الكفاءة التشغيلية.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، إن المجموعة سجلت انطلاقة قوية لعام 2026، مع استقرار في الإيرادات وتحسن ملحوظ في الربحية، مدعوماً بكفاءة إدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع أنشطة المجموعة، لافتاً إلى أن النتائج تعكس قوة منظومة المجموعة المتكاملة وقدرتها على التكيف مع متغيرات السوق، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم مسيرة النمو الصناعي في دولة الإمارات.

وأضاف أنه في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، تتابع المجموعة عن كثب أي تأثيرات محتملة على ظروف السوق وسلاسل الإمداد، ومع استمرار حالة الترقب، تتبنى نهجاً متوازناً ومرناً يرتكز على تعزيز المرونة التشغيلية، ورفع الجاهزية، وتطبيق نهج أكثر فعالية لإدارة المخاطر، بما يمكنها من التعامل بكفاءة مع التحديات ومواصلة دعم عملائها وشركائها بثقة.