«المصرف المركزي» يمنح موافقة مبدئية لتأسيس «بنك عُملة المحلي» في أم القيوين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مينت حايت واي» و«التيرناتيف فينتشر كابيتال»، التابعة «لأبوظبي كابتيال جروب»، حصولهما على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتأسيس «بنك عُملة المحلي»، والذي سيتخذ من إمارة أم القيوين مقراً رئيسياً له، مع خطط تشغيلية تغطّي مختلف إمارات الدولة.

وأكد عبد الرزاق العبد الله، مؤسس «عُملة» ورئيس مجلس إدارة مجموعة «جي بي إس القابضة» و«مينت جايت واي» وبالإنابة عن المساهمين المؤسسين، أن الموافقة المبدئية لتأسيس «بنك عُملة المحلي» تُمثّل محطة محورية في رؤيتنا للمساهمة في رسم مستقبل القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وقال إن تلك الموافقة تُعد خطوة مهمة نحو تأسيس بنك عصري متخصص، صُمم لدمج الذكاء الاصطناعي، والأتمتة الذكية، والبنية التحتية الرقمية الحديثة، بهدف تقديم خدمات مالية سهلة الوصول، وميسّرة التكلفة، وشاملة للأفراد، والعائلات، وروّاد الأعمال، والعمال، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشدداً على الالتزام بالنزاهة، والشفافية، والعدالة، والتبنّي المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحقيق نمو مستدام طويل الأمد، مع المساهمة في اقتصاد الابتكار بدولة الإمارات، ودعم مجتمعات أقوى، وأكثر ذكاءً وشمولاً مالياً. وأشار العبد الله، إلى أن رؤية البنك لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل تمتد إلى تطوير منصة مالية متكاملة تلبّي الاحتياجات اليومية للأفراد والشركات في قطاعات السكن والتعليم والرعاية الصحية والنقل والخدمات العامة والتجارة، من خلال حلول مصرفية فورية وشبه فورية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال إن البنك سيتبنّى أيضاً سياسة بيئة عمل مرنة، في توجّه يعكس فلسفة مصرفية حديثة تستهدف توفير تجربة أكثر مرونة وقرباً من العملاء، وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المصرفي، موضحاً أنه بعيداً عن الخدمات المصرفية التقليدية، يُعد «عملة» بنك كل يوم للأفراد والشركات، حيث سيلبّي الاحتياجات الأساسية بما يشمل السكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات العامة، والغذاء، والتجارة، من خلال خدمات مالية فورية وشبه فورية مدعومة بمنصة مصرفية مرتكزة على الذكاء الاصطناعي، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أن تصميم البنك منذ البداية سيتم ليكون مرتكزاً على الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم دمج تلك التكنولوجيا ضمن بنيته التشغيلية الأساسية، وإطار الحوكمة، وتجربة العملاء، وإدارة المخاطر، وأنظمة الامتثال، والبنية التحتية للأمن السيبراني. وبصفتهما من المساهمين المؤسسين، تجمع «مينت جايت واي» و«التيرناتيف فينتشر كابيتال» بين الخبرات المالية والاستثمارية ورأس المال الاستراتيجي والمواءمة مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات، بهدف تأسيس منصة مصرفية محلية جاهزة للمستقبل، تسهم في تطوير الابتكار المالي وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يدعم «بنك عُملة المحلي» مستهدفات دولة الإمارات في مجالات الشمول المالي، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الاقتصاد الرقمي، والتبنّي المسؤول للذكاء الاصطناعي، والابتكار المالي، والتنمية المجتمعية المستدامة. كما يُتوقع أن يقدم البنك حزمة واسعة من الخدمات تشمل الحسابات الرقمية، والمدفوعات، والتحويلات، والحوالات المالية، والادخار، والتمويل المسؤول، وتمويل المركبات، والخدمات المالية المرتبطة بالإيجار ونمط الحياة، إضافة إلى حلول المدفوعات للتجار وخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدعومة برؤى وتحليلات مالية قائمة على الذكاء الاصطناعي. من جانبهم، أشار القائمون على المشروع إلى أن جميع المنتجات والخدمات والتقنيات المُعلَن عنها ستخضع للمراجعات والموافقات التنظيمية النهائية من قِبل مصرف الإمارات المركزي، قبل مرحلة الإطلاق والتشغيل الرسمي للبنك.