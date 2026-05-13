الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم» يدعم مجتمع الأعمال

«مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم» يدعم مجتمع الأعمال
13 مايو 2026 16:47

 
رأس الخيمة (الاتحاد)
أكد مركز رأس الخيمة للوساطة وللتحكيم، أهمية الشراكات مع الجهات القانونية ومكاتب المحاماة، ذات العلاقة بالمنازعات التجارية والتحكيمية على مستوى الدولة بما يضمن بناء قاعدة قوية من الشركاء ومواصلة نشر ثقافة الوساطة والتحكيم على أفضل نحو ممكن.
واستعرض المركز خلال لقاء مع ممثلي مكتب التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية سُبل تعزيز الشراكة فيما بينهما، في إطار جهود المركز فتح قنوات مع كافة الجهات ذات الصلة بمهامه وتفعيل شراكاته على جميع المستويات، وبما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال داخل إمارة رأس الخيمة وخارجها.
حضر اللقاء محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة ورئيس مركز التحكيم والدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة، والدكتور إبراهيم جوهر المستشار القانوني والأمين العام لمركز التحكيم ومثل مكتب التميمي الدكتور حسن عرب الرئيس الإقليمي لقسم حلّ المنازعات وحسين الزرعوني رئيس قسم المرافعات بالإمارات الشمالية.
وأكد محمد مصبح النعيمي أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين، ومع مختلف الوفود القضائية والقانونية وكذا مراكز الوساطة والتحكيم من الدولة وخارج الدولة، بهدف تنمية الخبرات القضائية لدى مركز التحكيم وتوسيع آفاق التعاون، والاطلاع على أهم مبادرات تطوير الخدمات القضائية، وتطبيقات الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والمالية، وتطوير إجراءات المحاكم والتدريب القانوني المتخصّص في الموضوعات المستحدثة، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في إمارة رأس الخيمة.
وأشار الدكتور راشد خلفان النعيمي إلى أهمية الدور الريادي الذي يقوم به مركز الوساطة والتحكيم في تسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار في إمارة رأس الخيمة، بصفتها وجهة عالمية حاضنة للاستثمارات الأجنبية وبوابة لرجال وروّاد الأعمال من كافة دول العالم، مؤكداً تطلع المركز إلى إثمار هذا التعاون مع كافة الجهات في ذات الاختصاص، بما ينعكس إيجاباً على صناعة تسوية المنازعات التجارية في إمارة رأس الخيمة وخارجها.

أخبار ذات صلة
جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف عن الفائزين للعام 2026
راشد خلفان النعيمي مديراً عاماً لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة
غرفة رأس الخيمة
آخر الأخبار
«الأرصاد»: طقس صحو وانخفاض في درجات الحرارة غدًا
علوم الدار
«الأرصاد»: طقس صحو وانخفاض في درجات الحرارة غدًا
اليوم 17:19
«رُوّاد» تدعم المشاريع الريادية في الشارقة بـ 1.5 مليون درهم خلال الربع الأول
اقتصاد
«رُوّاد» تدعم المشاريع الريادية في الشارقة بـ 1.5 مليون درهم خلال الربع الأول
اليوم 17:18
عبدالله بن طوق يجري جولة في سوق الذهب دبي
اقتصاد
«الاقتصاد» تتابع امتثال التجار لسياسات مواجهة غسل الأموال بقطاع الذهب
اليوم 17:12
سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج مُجازي مجمع القرآن الكريم بالشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج مُجازي مجمع القرآن الكريم بالشارقة
اليوم 17:07
طبيب إماراتي ينقذ لاعب كرة أوروبياً من تمزق شرياني نادر
الرياضة
طبيب إماراتي ينقذ لاعب كرة أوروبياً من تمزق شرياني نادر
اليوم 17:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©