«مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم» يدعم مجتمع الأعمال



رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد مركز رأس الخيمة للوساطة وللتحكيم، أهمية الشراكات مع الجهات القانونية ومكاتب المحاماة، ذات العلاقة بالمنازعات التجارية والتحكيمية على مستوى الدولة بما يضمن بناء قاعدة قوية من الشركاء ومواصلة نشر ثقافة الوساطة والتحكيم على أفضل نحو ممكن.

واستعرض المركز خلال لقاء مع ممثلي مكتب التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية سُبل تعزيز الشراكة فيما بينهما، في إطار جهود المركز فتح قنوات مع كافة الجهات ذات الصلة بمهامه وتفعيل شراكاته على جميع المستويات، وبما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال داخل إمارة رأس الخيمة وخارجها.

حضر اللقاء محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة ورئيس مركز التحكيم والدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة، والدكتور إبراهيم جوهر المستشار القانوني والأمين العام لمركز التحكيم ومثل مكتب التميمي الدكتور حسن عرب الرئيس الإقليمي لقسم حلّ المنازعات وحسين الزرعوني رئيس قسم المرافعات بالإمارات الشمالية.

وأكد محمد مصبح النعيمي أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين، ومع مختلف الوفود القضائية والقانونية وكذا مراكز الوساطة والتحكيم من الدولة وخارج الدولة، بهدف تنمية الخبرات القضائية لدى مركز التحكيم وتوسيع آفاق التعاون، والاطلاع على أهم مبادرات تطوير الخدمات القضائية، وتطبيقات الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والمالية، وتطوير إجراءات المحاكم والتدريب القانوني المتخصّص في الموضوعات المستحدثة، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في إمارة رأس الخيمة.

وأشار الدكتور راشد خلفان النعيمي إلى أهمية الدور الريادي الذي يقوم به مركز الوساطة والتحكيم في تسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار في إمارة رأس الخيمة، بصفتها وجهة عالمية حاضنة للاستثمارات الأجنبية وبوابة لرجال وروّاد الأعمال من كافة دول العالم، مؤكداً تطلع المركز إلى إثمار هذا التعاون مع كافة الجهات في ذات الاختصاص، بما ينعكس إيجاباً على صناعة تسوية المنازعات التجارية في إمارة رأس الخيمة وخارجها.