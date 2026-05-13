«رُوّاد» تدعم المشاريع الريادية في الشارقة بـ 1.5 مليون درهم خلال الربع الأول

كشفت نتائج التقرير الفصلي لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» الملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة للربع الأول من العام الحالي 2026 عن ارتفاع إجمالي القيم التمويلية الممنوحة إلى المشاريع الريادية في الإمارة بنسبة 108% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025 حيث قدمت تمويلات بإجمالي 1.5 مليون درهم فيما ارتفع إجمالي صفقات الجهات الحكومية مع المشاريع الأعضاء بنسبة 130.8% مسجلة بدورها 2.3 مليون درهم بينما انضم 137 مشروعاً ريادياً جديداً إلى شبكة أعضاء المؤسسة في حين استفاد 205 رواد ورائدات أعمال من البرامج والورش التدريبية المقدمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن النتائج المسجلة لمؤسسة «رواد» خلال الربع الأول من عام 2026 تؤكد أن بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة تواصل انتقالها إلى مرحلة أكثر نضجاً وتخصصاً حيث باتت مشاريع رواد ورائدات الأعمال المواطنين تتجه بصورة متزايدة نحو القطاعات القائمة على الصناعة والابتكار والتقنيات المتقدمة إلى جانب تنامي حضور المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والخدمات الرقمية والحلول الذكية.

وأوضح أن النمو المحقق في تمويل المشاريع والمشتريات الحكومية المبرمة مع أعضاء مؤسسة «رُوّاد» يتزامن مع استمرار المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في الإمارة وهو ما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وارتفاع الإقبال على تأسيس المشاريع الجديدة في الإمارة.

وأضاف أن السنوات الأخيرة أظهرت تحولاً ملموساً في طبيعة المشاريع الريادية إذ أصبح رواد الأعمال أكثر اهتماماً ببناء نماذج أعمال قابلة للتوسع والنمو وقادرة على التطور بالاستفادة من التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والمنتجات الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة المشاريع الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة محلياً وإقليمياً.

من جانبها قالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بالتكليف إن المؤسسة قدمت 1.5 مليون درهم لتمويل 3 مشاريع مقارنة بعدد 4 مشاريع حصلت على التمويل في الربع الأول من 2025 وبقيمة 720 ألف درهم.

وحول العضويات الجديدة أشارت آل علي إلى انضمام 137 مشروعاً إلى عضوية المؤسسة حيث توزعت أنشطة هذه المشاريع إلى 91 مشروعاً في القطاع التجاري و45 مشروعاً في القطاع المهني ومشروع واحد في القطاع الصناعي، لافتة إلى أن 82 مشروعاً حصل على تجديد العضوية للسنتين الثانية والثالثة لتعفى من كافة الرسوم الحكومية فيما تم تمديد عضوية 38 مشروعاً للسنتين الرابعة والخامسة لتعفى من نصف الرسوم الحكومية في حين صدرت 112 رخصة اعتماد جديدة وتم تجديد رخصة اعتماد لعدد 201 مشروع آخر.

وأضافت أن فرق عمل المؤسسة نفذت 47 زيارة ميدانية إلى المشاريع منها 31 زيارة في مدينة الشارقة و16 زيارة في المنطقة الشرقية وقد تنوعت أهداف هذه الزيارات فيما بين التجديد للعضوية والتمويل ومشروع التصنيف والتقييم حيث استفاد منها 33 مشروعاً في القطاع التجاري و14 مشروعاً في القطاع المهني منوهة بانضمام 13 مشروعاً جديداً إلى سجل الموردين بدائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة ليرتفع إجمالي المشاريع المنضمة إلى 194 مشروعاً حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتم بحث سبل التعاون مع دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة إلى جانب فتح قنوات تعاون جديدة مع 3 منصات داعمة لرواد الأعمال وتقديم 31 استشارة متخصصة لصالح المشاريع والتعامل مع 3,726 مكالمة وإجراء 122 مقابلة مع أصحاب المشاريع وتوجيه 190 خطاب دعم للأعضاء والترويج لعدد 90 مشروعًا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وحول نتائج برنامج المشتريات الحكومية قالت آل علي إن إجمالي قيمة صفقات الجهات الحكومية المبرمة مع المشاريع الأعضاء في «رُوّاد» بلغ في الربع الأول من العام الحالي 2,324,361 درهماً مقارنة بقيمة 1,006,584 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي فيما حصل 17 مشروعاً جديداً على مواقع لها في عدد من مراكز الأعمال والمراكز التجارية في مختلف مدن الإمارة.

وبشأن نتائج التدريب عقدت المؤسسة 9 برامج وورش تدريبية غطت 15 يوماً تدريبياً وبعدد 50 ساعة تدريبية حيث استفاد منها 205 متدربين ومتدربات توزعوا إلى 40 رائد أعمال و165 رائدة أعمال.