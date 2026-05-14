النفط يرتفع والذهب يصعد مدعوماً بتراجع الدولار

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم "الخميس"، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.12% لتصل إلى 105.76 دولار للبرميل، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتاً أو 0.12% إلى 101.14 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش.

وكانت أسعار الخامين قد تراجعت في جلسة الأربعاء، إذ هبط خام برنت بأكثر من دولارين للبرميل، فيما انخفض الخام الأميركي بأكثر من دولار.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم "الخميس" مدعومة بتراجع الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4699.87 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو عند 4706.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% إلى 87.64 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7% إلى 2151.38 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1506.19 دولار.