816 مليون درهم صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال الربع الأول بنمو 20%

14 مايو 2026 09:58

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، ما يؤكد نجاح نموذج أعمالها المتنوّع وحضورها العالمي الواسع.

وسجلت الشركة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.35 مليار درهم «368 مليون دولار»، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 34%، بزيادة بلغت 5 نقاط مئوية على أساس سنوي.

كما ارتفع صافي الربح بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 816 مليون درهم (222 مليون دولار).

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها 3.97 مليار درهم «1.08 مليار دولار»، فيما تم تسليم مشروع جزيرة «العُميرة» الضخم إلى «أدنوك البحرية» خلال الربع الأخير من عام 2025.

وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، إن الشركة حققت نمواً في نتائج الربع الأول في ظلّ التحديات التي شهدتها الأسواق، حيث واصل نموذج أعمالها المتنوع تحقيق الأداء المتوقع رغم الاضطرابات، التي أثرت على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، ونجحت الشركة في ترسيخ مكانتها على مستوى العالم بفضل مرونة عملياتها، وإيراداتها من التعاقدات طويلة الأمد، وتكامل محفظة أعمالها.

وساهم ارتفاع أسعار الشحن العالمية في تعويض تأثير الاضطرابات، التي أثرت على حركة الشحن الدولي عبر مضيق هرمز، كما تواصل الشركة الاستفادة من الإيرادات طويلة الأمد المتعاقَد عليها، والتي تمثّل نحو 60% من الإيرادات المجمَّعة لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» والمشروع المشترك مع شركة «إيه دبليو للملاحة»، مما يعزّز وضوح الرؤية المستقبلية للأرباح والتدفقات النقدية.

ورفعت «أدنوك للإمداد والخدمات» توجيهاتها المالية للعام الكامل 2026، استناداً إلى الأداء الفعلي حتى أبريل 2026 وتحسن التوقعات لأساسيات سوق الشحن.

وتعكس الافتراضات المحدّثة اعتباراً من مايو ديناميكيات داعمة للعرض والطلب، مع الحفاظ على نهج حذر ومتحفّظ مقارنة بمعدلات السوق السائدة، فيما تظل توجيهات أعمال التعاقدات البحرية متحفظة مع افتراض الحد الأدنى من مستويات النشاط في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية.

وتواصل الشركة التركيز على الاستثمار المنضبط والمعزز للقيمة لدعم نمو الإيرادات والتدفقات النقدية مستقبلاً.

كما يعكس تسليم ناقلة إضافية من الجيل الجديد للغاز الطبيعي المسال قبل موعد التسليم المحدد في مارس 2026 استمرار تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بالشركة، وتعزيز قدراتها التشغيلية لدعم القيمة طويلة الأمد للمساهمين وسلسلة الإمداد المتنامية التابعة لأدنوك في قطاع الطاقة العالمي.

المصدر: وام
