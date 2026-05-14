الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«محمد بن راشد للطيران» يُطلق مجمّع الصيانة والصناعات الخفيفة

«محمد بن راشد للطيران» يُطلق مجمّع الصيانة والصناعات الخفيفة
14 مايو 2026 15:20

 
دبي (الاتحاد)
أطلق مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، المنطقة المخصّصة لتطوير قطاع الطيران في الإمارة، مجمّع الصيانة والصناعات الخفيفة، في خطوة تعكس التزامه بمواكبة الطلب المتزايد في مختلف مجالات القطاع.
وأوضح المشروع، أن المجمّع يمتد على مساحة 24,900 متر مربع، ويضم 33 وحدة مصمّمة خصيصاً لدعم مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران.
ويوفّر المشروع مساحات حديثة وقابلة للتوسّع، صُمّمت لتلبية احتياجات الشركات الباحثة عن كفاءة تشغيلية أعلى، مع إمكانية دمج الوحدات بما يتماشى مع متطلبات الأعمال المتغيرة.
ويقع المجمّع ضمن مشروع محمد بن راشد للطيران، بما يعزّز قدرته على دعم مشغّلي الطيران والخدمات اللوجستية الجوية ضمن منظومة دبي الجنوب المتكاملة. ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الثالث من عام 2027.
وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، إن إطلاق هذا المجمع يعكس التزام المشروع بدعم قطاعات الطيران وسلاسل الإمداد المرتبطة به، لافتا إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يواصل تطوير بنية تحتية تواكب متطلبات السوق الحالية، وتستشرف احتياجاته المستقبلية، بما يمكّن الشركات من التوسع بكفاءة ضمن منظومة متكاملة، كما تأتي هذه الجهود انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران.
يشار إلى أنّ مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران مستوى عالياً من الربط والاتصال، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها.
ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب التي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز الصناعات الهندسيّة بما يدعم رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

مشروع محمد بن راشد للطيران
آخر الأخبار
صلاح يشارك أمام أستون فيلا
الرياضة
صلاح يشارك أمام أستون فيلا
اليوم 17:04
«الإمارات للدراجات» بطلاً للمرحلة الخامسة من طواف «جيرو دي إيطاليا»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» بطلاً للمرحلة الخامسة من طواف «جيرو دي إيطاليا»
اليوم 17:02
«دبي القابضة للعقارات» تتعاون مع «هاسبي» لتحسين تجربة التمويل السكني
اقتصاد
«دبي القابضة للعقارات» تتعاون مع «هاسبي» لتحسين تجربة التمويل السكني
اليوم 17:01
«الإمارات للتنمية المتوازنة» و «الإمارات المالي» يخّرجان دفعتين من الدبلوم المهني
اقتصاد
«الإمارات للتنمية المتوازنة» و «الإمارات المالي» يخّرجان دفعتين من الدبلوم المهني
اليوم 17:00
سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري
علوم الدار
سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©