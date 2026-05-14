8% نمو الأرباح الصافية لـ الاتحاد للتأمين" إلى 14.1 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الاتحاد للتأمين بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 14.1 مليون درهم، مقابل 13 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي.

ووفق بيان صدر اليوم، شهدت الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2026 نمواً متواصلاً في أعمال التأمين الرئيسية وتحسناً ملحوظاً في العوائد الفنية والاستثمارية، مما يعكس النهج المنضبط الذي تتبعه الشركة في الاكتتاب والدعم القوي من معيدي التأمين.وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 24% ليصل إلى 243 مليون درهم، مقابل 196 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025.

وصعد صافي أرباح الاكتتاب والاستثمار بنسبة 21% من 15.2 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025 إلى 18.4 مليون درهم في نفس الفترة لعام 2026.

وارتفعت إيرادات التأمين بنسبة 16 % من 144 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025 إلى 167 مليون درهم في الربع الأول لعام 2026، وذلك وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS 17).

وقالت الشركة أن نتائج هذا الربع عكست كفاءة استراتيجية الاكتتاب التي تتبعها الشركة مؤكدةً قدرتها على تقديم قيمة مستدامة للمساهمين ويعزز هذا الأداء القوي من تطلعات الشركة نحو النمو ويرسخ مكانتها كمزود موثوق يسعى دائماً للارتقاء بتجربة حملة الوثائق.