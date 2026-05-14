اقتصاد

تعاون بين «طيران الإمارات» و«جي إي إيروسبيس بمجال إصلاح قطع غيار صيانة المحركات

14 مايو 2026 16:36


دبي (الاتحاد)
وقّعت طيران الإمارات اتفاقية مع «جي إي إيروسبيس» لتقديم خدمات استشارية فنية وتدريبية، بهدف تطوير قدرات متكاملة في مجال إصلاح قطع غيار صيانة المحركات على مستوى القطع الفردية لمحركات GE90 وGP7200.
ووقّع الاتفاقية عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، ومحمد علي، الرئيس والرئيس التنفيذي لقطاع المحركات التجارية والخدمات في شركة «جي إي إيروسبيس»، وذلك في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات.
وتسهم الاتفاقية في دعم خطط التوسّع في مركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات، والذي يُمثّل استثماراً بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير القدرات اللازمة لصيانة وإصلاح وعمرة محركات أسطول الناقلة.
وستقدّم «جي إي إيروسبيس» استشارات فنية لطيران الإمارات في إنشاء خط إصلاح مكونات قطع غيار المحركات على مستوى القطع الفردية، إضافة إلى نقل المعرفة إلى فرق العمل في المركز، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.
وقال عادل الرضا، إننا نواصل المضي بخطوات مدروسة لتعزيز قدراتنا في مجال إصلاح المحركات، عبر الاستثمار في بنية تحتية متقدمة وإقامة شراكات استراتيجية مع شركاء عالميين مثل شركة «جي إي إيروسبيس»، بما يدعم رؤيتنا في تقديم خدمات صيانة وإصلاح ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية.
وأضاف أن الاتفاقية تسهم في تطوير الكفاءة الفنية، من خلال تزويد كوادرنا بالمهارات المتخصصة لإصلاح مكونات المحركات على مستوى القطع الفردية لمحركات GE90 وGP7200، التي تشغّل طائراتنا من طراز البوينج 777 وجزءاً من أسطول الإيرباص A380.
وقال محمد علي، إن طيران الإمارات شريكاً استراتيجياً مهماً، وتعكس هذه الاتفاقية طموحنا المشترك لتعزيز القدرات طويلة الأمد وترسيخ التميّز التشغيلي ضمن منظومة الطيران في دولة الإمارات، ومن خلال تقديم الاستشارات الفنية، والتدريب العملي، ونقل الخبرات المتقدمة في مجال إصلاح المحركات، نفخر بدعم طيران الإمارات في توسيع قدراتها المتقدمة في هذا المجال.
ويوفّر مركز طيران الإمارات الهندسي دعماً هندسياً متكاملاً، يشمل الصيانة الخطية والأساسية، لأسطول الناقلة الذي يضم أكثر من 270 طائرة من طراز البوينج 777 والإيرباص A380 وA350، وذلك عبر مرافقها المتطورة في دبي.
وتم تأسيس مركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات في عام 2014، ويقدّم خدمات صيانة وإصلاح محركات الطائرات ضمن أسطول الناقلة.

 

