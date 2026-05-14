اقتصاد

«الإمارات للتنمية المتوازنة» و «الإمارات المالي» يخّرجان دفعتين من الدبلوم المهني

14 مايو 2026 17:00


الفجيرة (الاتحاد)
نظم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بالتعاون مع معهد الإمارات المالي بإمارة الفجيرة حفل تخريج دفعتين من الدبلوم المهني في القطاع المالي الهادف إلى تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع الحيوي وذلك ضمن جهوده الهادفة إلى تعزيز التنمية المتوازنة وخلق فرص نوعية في قرى الإمارات والمناطق الريفية بالدولة.
ويُقدم البرنامج الأكاديمي على مدى خمسة أشهر بدءاً من ديسمبر 2025 مستهدفاً المواطنين في منطقتي قدفع ومربح بإمارة الفجيرة عبر تزويدهم بالمهارات والمعارف المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل في القطاع المالي.
وشهد البرنامج التحاق 70 مواطناً تمكنوا من الحصول على فرص وظيفية في القطاع المالي بما يعكس فاعلية البرنامج في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل ودعم مستهدفات التوطين في القطاعات الحيوية.
ويأتي البرنامج في إطار جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الرامية إلى دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى والمناطق الريفية بالدولة من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على العمل في القطاعات الحيوية، بما يعزز جودة الحياة والاستقرار المجتمعي ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن منظومة البرامج التي يطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعم استراتيجيات التوطين، وتكريس مبدأ تفضيل الكفاءات الوطنية في شغل الأدوار القيادية والتخصصية في القطاع المصرفي والمالي بالدولة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.

