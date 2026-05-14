5.56 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنمو 1.5%

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصل إجمالي الأصول المصرفية للبنوك الإماراتية الارتفاع إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع بمقدار 84 مليار درهم وبنسبة %1.5 خلال شهر واحد من 5.472 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 5.556 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2026، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.

وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 2.5% وبمقدار 65.5 مليار درهم من 2.63 تريليون درهم إلى 2.695 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، عازية نمو إجمالي الائتمان بشكل أساسي إلى زيادة الائتمان المحلي بنحو 52.4 مليار درهم، وكان المحرك الرئيس هو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي الذي ارتفع بنسبة 6.9% مساهماً بمقدار 0.8 نقطة مئوية في إجمالي نمو الائتمان المحلي، تلاه الارتفاع في إجمالي الائتمان الممنوح للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6% مضيفاً 0.9 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة إيجابية من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.1% الذي ساهم بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية خلال مارس الماضي بنسبة 1.4% وبمقدار 46 مليار درهم تقريباً من 3.34 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 3.446 تريليون في نهاية مارس الماضي.

وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية بشكل أساسي إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 1.3% لتتجاوز إلى 3.138 تريليون درهم (مساهمة بنحو 1.2 نقطة مئوية)، بينما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.8% لتصل إلى 307.2 مليار درهم، مشيرة إلى أنه ضمن ودائع المقيمين جاءت أكبر مساهمة من الكيانات المرتبطة بالحكومة حيث سجلت زيادة بنسبة 16.3% لتصل إلى 363.1 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 9% إلى 427.3 مليار درهم، وفي الوقت نفسه انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9% لتستقر عند 2.278 تريليون درهم، كما انخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 2.5% لتستقر عند 70.2 مليار درهم في نهاية مارس 2026.

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 0.4% من 2.856 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2026 إلى نحو 2.869 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي. وبحسب «المركزي»، جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة قدرها 39.6 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وأوضح «المركزي» أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي تجاوزت 1.002 تريليون درهم.



6.66 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات

بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (AEFTS) خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 6.66 تريليون درهم.

ووفق بيانات «المركزي» فإن التحويلات المنفذة خلال تلك المدة تضمّنت 4.058 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و2.6 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك، موضحاً أن قيمة التحويلات بين البنوك خلال شهر مارس بلغت 1.484 تريليون درهم، فيما بلغت التحويلات بين عملاء البنوك خلال الشهر ذاته 924.44 مليار درهم، ولتبلغ قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال شهر مارس 2.4 تريليون درهم. وبلغت قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها خلال الربع الأول نحو 346.73 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمت تسويتها 5.51 مليون شيك.