«ﭬيستا إكويتي بارتنرز» تفتتح مكتبها الجديد في «أبوظبي العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ﭬيستا إكويتي بارتنرز» المتخصّصة في مجال البرمجيات المؤسسية، اليوم افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي العالمي «ADGM».كانت شركة VEPM الشرق الأوسط المحدودة التابعة لها قد حصلت على الترخيص التنظيمي الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي «ADGM»، ما يخوّلها تقديم الاستشارات الاستثمارية وترتيب الصفقات عبر أرجاء المنطقة.

يعكس تأسيس المكتب الجديد في أبوظبي توسّع نطاق الحضور الاستراتيجي لشركة «ﭬيستا» في الشرق الأوسط، وتنامي الدور البارز الذي تلعبه بمجال الاستثمار التكنولوجي والابتكار على مستوى العالم.

وبذلك انضمت «ﭬيستا» إلى مجتمع متنامٍ من كبرى شركات الاستثمار العالمية التي اختارت أبوظبي العالمي مقراً لها، ما يمثّل دلالة واضحة على المكانة البارزة لأبوظبي باعتبارها وجهة مفضّلة لرأس المال المؤسسي.

تنسجم هذه الخطوة مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، والهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزا عالميا متكاملا للخدمات المالية المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، بدعم من مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة «FIDA» التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار.



وقال روبرت ف. سميث، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «ﭬيستا إكويتي بارتنرز»، إنه في الوقت الذي تقوم فيه حلول المؤسسات القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي بإعادة صياغة أسلوب عمل الشركات وكيفية تنافسها مع بعضها البعض، فإن الشركات التي تدمج البيانات الذكية في سير عملها ومهامها الرئيسية هي التي ستكتب فصول المرحلة القادمة من خلق القيمة.

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص أظهرت، طموحاً استثنائياً في ترسيخ بنية تحتية رقمية رائدة تؤهلها لريادة هذا المشهد الجديد بكل اقتدار.

وأضاف أن تأسيس مكتب لنا هنا سيرتقي بمكانتنا لنصبح الشريك الأمثل لمستثمري المنطقة ومؤسساتها، بينما تدخل البرمجيات المؤسسية عصرها الأكثر نشاطاً وديناميكية«.

من جانبه، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، إن قرار شركة 'ﭬيستا إكويتي بارتنرز' تأسيس مكتبها في منطقة الشرق الأوسط لدى أبوظبي العالمي يعكس الدور المتزايد لإمارة أبوظبي بصفتها مركزاً عالمياً لرأس المال وووجهة بارزة للابتكار، ويؤكد متانة إطار العمل التنظيمي المعترف به دولياً لأبوظبي العالمي وبيئته الداعمة للشركات وعبر عن التطلع إلى تزويد الشركة بالدعم اللازم لتوطّد علاقاتها وشراكاتها مع المستثمرين الإقليميين.

وقال فيجنيش فيجياكومار، المدير المرخص والرئيس التنفيذي الأول لشركة VEPM الشرق الأوسط المحدودة، والذي سيتولى قيادة المكتب الجديد، إن حصولنا على الترخيص الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية يعكس قوة إطار العمل التنظيمي لأبوظبي العالمي، ويعكس التزام 'ﭬيستا' بإرساء حضور متميز لها على صعيد المنطقة منذ اليوم الأول.

تأتي خطوة توسع»ﭬيستا«في منطقة الشرق الأوسط استناداً إلى علاقاتها القائمة مع المستثمرين الإقليميين وصناديق الثروة السيادية، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة إلى جانب المؤسسات القائمة في أبوظبي.

ويمثل المكتب الجديد امتداداً للانتشار العالمي لشركة»ﭬيستا«والذي يشمل مكاتب منتشرة في الولايات المتحدة وهونغ كونغ.

وقالت فاطمة الحمادي، رئيسة مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة»FIDA«التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، إن أبوظبي رسخت مكانتها وجهة عالمية رائدة للابتكار والاستثمار، ومن خلال مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة وأكدت العمل على بناء منظومة متكاملة تدعم الجيل القادم من الخدمات المالية، وتعزز الترابط بين الأسواق، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والابتكار على المدى الطويل.. ووصفت حضور»فيستا" بأنه يمثل إضافة قيمة نوعية للمنظومة المالية والتكنولوجية المتطورة في أبوظبي.