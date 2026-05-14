«الفجيرة للإبداع» تعزز منظومتها الاستثمارية بشراكة استراتيجية مع «Gulf Oasis»



الفجيرة (الاتحاد)

وقعت مدينة الفجيرة للإبداع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Gulf Oasis Business Management، المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لتأسيس وإدارة الأعمال وذلك في إطار سعيها لتطوير بيئة أعمالها وتقديم تسهيلات استثنائية للمستثمرين والشركات الناشئة.

تهدف هذه الشراكة إلى تبسيط رحلة المستثمر من خلال تقديم حلول مبتكرة ومؤتمتة تسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقليل الوقت المستغرق لتأسيس الأعمال، بما يتماشى مع المكانة المرموقة التي تحتلها إمارة الفجيرة ودولة الإمارات بوصفها وجهة عالمية رائدة للاستثمار.

وأوضحت مدينة الفجيرة للإبداع أن الشراكة مع 'Gulf Oasis' محطة هامة في مسيرتها الرامية إلى جعل الفجيرة مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار.

وقالت: " لا نكتفي بتقديم التراخيص، بل نسعى لبناء منظومة متكاملة تدعم المستثمر في كل خطوة.. هدفنا من وراء التعاون تقديم تجربة سلسة تتيح لرواد الأعمال التركيز على جوهر مشاريعهم، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنافسية الاقتصادية لإمارة الفجيرة ودولة الإمارات بشكل عام.