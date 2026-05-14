«المالية المركزية بالشارقة» تعزز مهارات التخطيط المالي للشباب

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت دائرة المالية المركزية بالشارقة ممثلةً في مركز التدريب المالي ومجلس شباب الدائرة، وبالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب اليوم برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان «خطّط ماليًا… لحياة أفضل» وذلك في إطار الجهود المشتركة التي تستهدف تمكين شباب الإمارة بالمهارات المالية الأساسية وتعزيز وعيهم بأهمية التخطيط المالي والإدارة الذكية للموارد.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة إن هذا البرنامج يجسد التزام الدائرة بتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب من خلال تزويدهم بالمعارف والأدوات العملية التي تمكّنهم من إدارة مواردهم بكفاءة وبناء قرارات مالية أكثر وعياً واتزاناً.

وأوضح أن التعاون مع مجلس الشارقة للشباب ومجلس شباب الدائرة يعكس الحرص على توحيد الجهود لإطلاق مبادرات نوعية تستجيب لتطلعات الشباب، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتعامل معها بمرونة وكفاءة.

وأضاف أن الاستثمار في الوعي المالي للشباب يمثل استثماراً في مستقبل أكثر استدامة عبر بناء أفراد قادرين على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الحاضرة والتخطيط للمستقبل بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.

من جانبها أكدت موزة الكتبي عضو مجلس الشارقة للشباب أن تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب يُعد من المحاور المهمة في إعداد جيل أكثر وعيًا واستعدادًا للمستقبل مشيرةً إلى أهمية تنمية مهارات التخطيط المالي والادخار والاستثمار لديهم.

وأضافت أن مجلس الشارقة للشباب يحرص على التعاون مع المجالس المؤسسية في الإمارة ومن بينها مجلس شباب دائرة المالية المركزية لتقديم مبادرات وبرامج تفاعلية تسهم في نشر الوعي والثقافة المالية بين الشباب وتنمية مهاراتهم في إدارة الموارد والتخطيط للمستقبل بما يواكب توجهات الاقتصاد الوطني والأجندة الوطنية للشباب 2031 ويدعم جودة الحياة والاستقرار المالي لديهم.

طرح البرنامج خلال جلساته مجموعة من المحاور المتخصصة حيث تناول ناصر كشواني مدير مركز التدريب المالي مفاهيم المالية العامة في حكومة الشارقة واستعرض أبرز مجالات الشؤون المالية التخصصية بما يشمل الحسابات والموازنات والمشتريات والضرائب والسياسات المالية والدين العام.

وتضمّن البرنامج جلسة توعوية مالية قدّمتها فاطمة الشامسي محاضر المركز وركّزت فيها على مفاهيم الرفاهية المالية وإدارة الإنفاق وإعداد الميزانيات الشخصية إلى جانب تقديم نماذج تطبيقية وسيناريوهات واقعية تساعد المشاركين على تبنّي ممارسات مالية أكثر استدامة.

واستعرض البرنامج آليات الاستثمار الدولي من خلال أسس وعوامل الاستثمار في الأسهم، ومفاهيم الادخار المالي وذلك بإشراف مروان المازمي رئيس مجلس شباب الدائرة ما أسهم في تعزيز وعي المشاركين بفرص الاستثمار وأدواته.