انخفاض أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى

انخفضت أسعار الذهب ⁠اليوم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع متجهة نحو تكبد خسارة أسبوعية.

وفي المعاملات الفورية واصل الذهب خسائره للجلسة الرابعة على التوالي منخفضا 0.8 بالمئة إلى 4613.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من مايو، وهبط الذهب 2.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وفقدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو ‌1.4 بالمئة إلى 4619 ⁠دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1 ​بالمئة إلى 80.93 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.7 ⁠بالمئة إلى 2021.75 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1423.75 دولار.