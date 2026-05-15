الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الدولار يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

15 مايو 2026 09:25

ارتفع الدولار اليوم الجمعة في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهرين.

وارتفع الدولار اليوم، مدفوعا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.و زاد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند ⁠98.98 مقابل سلة من العملات.

ودفع صعود الدولار الين إلى الانخفاض، وبلغ الين 158.45 دولار في بداية التداول الآسيوي متجها لتكبد خسارة تتجاوز واحدا بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1662 دولار، متجها ⁠أيضا نحو انخفاض أسبوعي ​بأكثر من واحد بالمئة.

وبالنسبة للعملات الأخرى، ​انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر عند 1.3385 دولار، بعد ⁠أن تراجع 0.9 بالمئة في الجلسة الماضية .

وابتعد الدولار الأسترالي قليلا ​عن أعلى مستوى له في أربع سنوات على خلفية صعود الدولار ⁠الأميركي، وانخفض 0.04 بالمئة إلى 0.7217 دولار. وهبط الدولار النيوزيلندي 0.14 بالمئة إلى 0.5903 دولار.

المصدر: وكالات
الدولار
العملات العالمية
