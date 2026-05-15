«الدار» تُطلق «الغدير غاردنز» بـ437 وحدة سكنية بين أبوظبي ودبي

أعلنت مجموعة «الدار»، إطلاق مشروع «الغدير غاردنز»، أحدث مجمعاتها السكنية التي تضم 437 وحدة سكنية من الفلل ومنازل التاون هاوس ذات التصاميم العصرية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي بين أبوظبي ودبي.

يقع المشروع عند حدود أبوظبي ودبي، ما يتيح للسكان وصولاً سلساً إلى أبرز مراكز العمل ووجهات الحياة العصرية في الإمارتين، إذ يبعد نحو 20 دقيقة عن وجهات رئيسية تشمل مدينة إكسبو دبي ودبي باركس آند ريزورتس ومشروع نخلة جبل علي المرتقب، بجانب قربه من مطار آل مكتوم الدولي وجزيرة ياس ومطار زايد الدولي ومدينة أبوظبي.

ويضم مجمع «الغدير غاردنز» مساحات خضراء مفتوحة ومنسقة تزيد على 30 ألف متر مربع، و«مدرسة الغدير البريطانية»، التي ستفتتح خلال العام الأكاديمي 2030 وتديرها الدار للتعليم، بطاقة استيعابية تتجاوز 2800 طالب وطالبة.

ويأتي «الغدير غاردنز» امتداداً للنجاح الذي حققه مجمع «الغدير» الرئيسي، الذي يضم آلاف السكان ومرافق متكاملة جاهزة، فيما تجسّد مجموعة الدار التزامها بالاستدامة عبر سعي المشروع للحصول على تصنيف «لؤلؤتين» من برنامج «استدامة» وشهادة «فيتويل» من فئة نجمتين.