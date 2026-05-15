الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الدار» تُطلق «الغدير غاردنز» بـ437 وحدة سكنية بين أبوظبي ودبي

«الدار» تُطلق «الغدير غاردنز» بـ437 وحدة سكنية بين أبوظبي ودبي
15 مايو 2026 16:32

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «الدار»، إطلاق مشروع «الغدير غاردنز»، أحدث مجمعاتها السكنية التي تضم 437 وحدة سكنية من الفلل ومنازل التاون هاوس ذات التصاميم العصرية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي بين أبوظبي ودبي.
يقع المشروع عند حدود أبوظبي ودبي، ما يتيح للسكان وصولاً سلساً إلى أبرز مراكز العمل ووجهات الحياة العصرية في الإمارتين، إذ يبعد نحو 20 دقيقة عن وجهات رئيسية تشمل مدينة إكسبو دبي ودبي باركس آند ريزورتس ومشروع نخلة جبل علي المرتقب، بجانب قربه من مطار آل مكتوم الدولي وجزيرة ياس ومطار زايد الدولي ومدينة أبوظبي.
ويضم مجمع «الغدير غاردنز» مساحات خضراء مفتوحة ومنسقة تزيد على 30 ألف متر مربع، و«مدرسة الغدير البريطانية»، التي ستفتتح خلال العام الأكاديمي 2030 وتديرها الدار للتعليم، بطاقة استيعابية تتجاوز 2800 طالب وطالبة.
ويأتي «الغدير غاردنز» امتداداً للنجاح الذي حققه مجمع «الغدير» الرئيسي، الذي يضم آلاف السكان ومرافق متكاملة جاهزة، فيما تجسّد مجموعة الدار التزامها بالاستدامة عبر سعي المشروع للحصول على تصنيف «لؤلؤتين» من برنامج «استدامة» وشهادة «فيتويل» من فئة نجمتين.

أخبار ذات صلة
«أديس» تجمع قادة التطوير والاستثمار والبنية التحتية
«الدار»: مبيعات «ياس بارك بليس» في جزيرة ياس تتجاوز 800 مليون درهم
الدار
آخر الأخبار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
علوم الدار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
اليوم 17:55
هزاع بن زايد يزور محمد أحمد المحمود في مجلسه بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور محمد أحمد المحمود في مجلسه بمنطقة العين
اليوم 18:23
«الثقافة والسياحة» تُطلق مبادرة «الموسيقى في المدينة»
الترفيه
«الثقافة والسياحة» تُطلق مبادرة «الموسيقى في المدينة»
اليوم 18:12
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من القيادة في بعض الظروف
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من القيادة في بعض الظروف
اليوم 18:04
نهائي إنتر ولاتسيو الأعلى في إيرادات التذاكر والأقل مشاهدة تلفزيونية!
الرياضة
نهائي إنتر ولاتسيو الأعلى في إيرادات التذاكر والأقل مشاهدة تلفزيونية!
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©